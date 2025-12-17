Se abren las puertas de Gran Hermano, Generación Dorada: ¿Morena Rial se suma a la casa?

Fiel a su estilo, Yanina fue aún más picante y se animó a ironizar sobre cómo habría sido la presentación de Morena ante la producción del ciclo: “¿Cómo se habrá vendido? ‘Hola, estoy presa, imputada. A mi papá le estoy cagando la vida…’”. Sin embargo, con la palabra del propio Cipolla, la versión quedó desmentida y, por ahora, la posible participación de Morena Rial en Gran Hermano, Generación Dorada parece quedar solo en un rumor mediático.

¿Quién es el nuevo abogado de Morena Rial?

Durante la semana trascendió que Alejandro Cipolla habría desistido de continuar con la defensa de Morena Rial en la causa que la mantiene detenida en la cárcel de Magdalena, imputada por múltiples delitos vinculados a robos.

Tras esa decisión, la influencer se vio obligada a reorganizar de urgencia su situación judicial y a salir en busca de un nuevo letrado que le permita avanzar con un pedido de libertad en el corto plazo. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Marcelo D’Angelo, un abogado con amplia experiencia y conocido por representar también a Jana Maradona en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona.

“Pusieron a otro letrado. No entendí por qué, porque estaba Martín. Lo que queda es esperar”, dijo el exabogado de la influencer en DDM (América TV). Y agregó sobre los motivos de su salida: “Empezamos a hablar y renuncié”.

Además, Martín Candalaft aportó detalles sobre el perfil del profesional que podría asumir la defensa: “Marcelo D’Angelo es un abogado muy serio, técnico. No mediático. No lo conocemos hablando. Va a presentar un recurso de casación pidiendo la domiciliaria. Si bien las chances no son altas… tiene una especie de doble conforme: tenés la sala y la jueza en contra”.

Por último, Cipolla explicó el panorama judicial actual en el ciclo: “Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no, se va a patear para enero, febrero o marzo”.