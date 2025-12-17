En vivo Radio La Red
La Justicia imputó por lavado de dinero a Foster Gillett y Guillermo Tofoni

La Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, ordenó una serie de medidas que incluyen un pedido de información a Estudiantes de La Plata y a otros clubes del fútbol argentino.

La Justicia imputó por lavado de dinero a los empresarios ligados al fútbol Foster Gillet y Guillermo Tofoni. Esta medida judicial está relacionada con una investigación de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff.

El empresario estadounidense Foster Gillett desembarcó en la Argentina de la mano de Tofoni a través de Estudiantes de La Plata, donde había prometido una inversión de US$150 millones.

En el marco de la investigación, el fiscal dispuso una serie de medidas que incluyen pedidos de información al "Pincha" y a otras instituciones deportivas, según confirmaron fuentes judiciales. La causa también alcanza a las firmas Grupo Gillet y World Eleven, ligadas a los empresarios.

