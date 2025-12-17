El anuncio de Olga tras la renuncia de Homero Pettinato

olgaa homero pettinato

Qué acusación lanzó Tamara Pettinato contra La Reini

El conflicto entre Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, y Homero Pettinato continúa dando que hablar. En esta ocasión, fue Tamara, hermana del humorista, quien decidió dar su versión en el programa A la tarde (América TV).

"Es una obviedad por qué salgo a hablar. Porque es mi hermano y lo está haciendo quedar de una manera que no es. Yo sé lo que viví todo este año y cómo hablé todo el año con mi hermano de esto, por eso salí a hablar", comenzó diciendo, luego de escuchar que La Reini cuestionaba por qué la hermana de su ex intervenía públicamente.

El cronista Oliver Quiroz quiso saber cómo la afectaban las declaraciones de la influencer y le preguntó: "¿Qué te pasa cuando la escuchás?". Tamara contestó: "No me indigna ni nada, digo, es lo mismo que que viene sucediendo y entiendo que amenaza con contar más cosas porque yo la escuché a ella jactarse de haber entrado a MasterChef por haber subido ese video matando a Homero".

La periodista profundizó en su postura y remarcó: "Entonces, le hizo un daño y después salió a decir: 'Bueno, pero me sirvió porque entré a MasterChef'. Es una persona que usa los escándalos y lo va a utilizar, calculo, porque le debe estar rindiendo. A nosotros, de nuestro lado, no nos sirve, a Homero esto no le sirve para nada, ni le va a sacar provecho, ni la está pasando bien, nunca hizo esto. Entonces, hay una diferencia también en de qué labura cada uno y cómo lleva la exposición cada uno, que es abismal".

Con firmeza, Tamara agregó: "Creemos que es capaz de cualquier cosa. Él tiene miedo de que esto continúe, de que quiera inventar cosas. No sabés hasta dónde va a llegar una persona que es así".

Al ser consultada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, respondió: "No, no tengo idea él que quiere. Creo que él dijo que no. Pero también depende porque si a partir de ahora ella se va a dedicar a sentarse en todos lados a hacerlo mierda, bueno, también debería haber un límite en lo que se puede y lo que no se puede hacer sobre una persona".

Por último, Tamara opinó sobre el vínculo entre Homero y La Reini: "Cuando están en una relación así, es difícil meterse. Podés dar consejos, pero cualquiera que tiene un familiar que está en una relación que no le hace bien sabe que tiene que hacer el click la persona".