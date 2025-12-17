La firme determinación que tomó Gabriela Sabatini en medio del conflicto con su hermano Ova

De hecho, la grieta familiar habría quedado aún más expuesta cuando Gabriela decidió no asistir al casamiento de Oriana Sabatini con Paulo Dybala. En ese contexto, allegados al entorno familiar anticipan que el conflicto podría recrudecer con la inminente llegada del primer hijo de la pareja, un acontecimiento que vuelve a poner a la familia Sabatini en el centro de la escena.

¿Qué dijo Ova Sabatini de su conflicto con su hermana Gabriela?

Ova Sabatini habló después de mucho tiempo sobre la evidente distancia con su hermana Gabriela Sabatini, que quedó expuesta en los medios cuando la extenista fue la gran ausente en la mega boda de Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala, celebrada en julio de 2024 en Exaltación de la Cruz.

El esposo de Catherine Fulop se refirió al tema en una entrevista con Infama (América TV), donde primero habló de su presente personal: "Me siento bien, físicamente y mentalmente. Me acuerdo de todo todavía... Uno se pone reflexivo, porque los 60 es un número", expresó tras cumplir esa edad hace pocas semanas.

Al ser consultado por el vínculo nulo con su hermana Gabriela, Ova se mostró sincero y dolido: "Hay que aceptar. Duele pero bueno... Yo creo que el tiempo lo cura todo y hay que respetar los tiempos de cada uno. Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar, me cuesta mucho. Hay cosas que uno no comparte y hay que aceptar, qué va a ser".

"El tiempo dirá", señaló Sabatini cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una charla para recomponer la relación familiar que se quebró tiempo atrás.

En ese sentido, aclaró que no sigue lo que se dice públicamente sobre el tema: "Te digo la verdad: no escucho absolutamente nada. La tele es así".

Por su parte, Catherine Fulop intervino y dio su mirada sobre la exposición del conflicto: "La verdad nadie lo sabe del afuera de la familia. Entonces uno no se pone a dar explicaciones de cuestiones que son personales y familiares y que pertenecen a la intimidad de la familia. Que digan lo que digan".

Luego, Ova mostró a cámara que estaba leyendo el libro Let Them, de Mel Robbins, y reflexionó: "Esto quiere decir dejar, soltar y lo que opine o diga la gente no te afecte. Dejar que la gente piense y diga lo que quiera".

Finalmente, dejó en claro que no le gusta que su hija Oriana ni Catherine hablen públicamente de la distancia con Gabriela: "Yo les digo todo el tiempo, no me gusta que opinen". "Son cosas que duelen", agregó Fulop. Y Ova cerró: "Toda la gente que nos conoce, estamos muy bien con ellos".