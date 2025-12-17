A24.com

La firme determinación que tomó Gabriela Sabatini en medio del conflicto con su hermano Ova

Según contaron en A la tarde, Gabriela Sabatini tomó una drástica decisión, en medio de un momento hostil con su hermano Ova.

17 dic 2025, 19:33
Catherine Fulop y Ova Sabatini participaron del ciclo El infierno, conducido por Dante Gebel, donde hablaron de distintos aspectos de su vida personal y familiar. Durante la entrevista, el empresario se refirió a algunos de los momentos más duros que atravesaron, entre ellos la muerte de sus padres, un tema sensible que volvió a poner el foco en la interna familiar.

A partir de esas declaraciones, trascendió que Gabriela Sabatini habría reaccionado con enojo y tomado la drástica decisión de cortar todo vínculo con su familia. Según versiones que circularon en los últimos días, la extenista solo mantendría contacto —aunque no está confirmado— con su sobrina Oriana Sabatini.

La información fue ampliada en A la tarde (América TV), donde se indicó que entre Ova y Gabriela existirían diferencias de larga data que nunca lograron resolverse. Entre los puntos de conflicto se mencionó una presunta distribución desigual de bienes tras la muerte de Betty, su madre, así como la supuesta desaparición de algunos objetos personales.

A estos desacuerdos se sumarían reproches vinculados al cuidado de los padres. Según lo que se comentó en el programa, Cathy y Ova habrían cuestionado la ausencia de Gabriela durante la enfermedad de su madre, una situación que —aseguran— habría sido compensada únicamente con apoyo económico. Tras el fallecimiento, los reclamos se habrían intensificado y profundizado la distancia.

De hecho, la grieta familiar habría quedado aún más expuesta cuando Gabriela decidió no asistir al casamiento de Oriana Sabatini con Paulo Dybala. En ese contexto, allegados al entorno familiar anticipan que el conflicto podría recrudecer con la inminente llegada del primer hijo de la pareja, un acontecimiento que vuelve a poner a la familia Sabatini en el centro de la escena.

¿Qué dijo Ova Sabatini de su conflicto con su hermana Gabriela?

Ova Sabatini habló después de mucho tiempo sobre la evidente distancia con su hermana Gabriela Sabatini, que quedó expuesta en los medios cuando la extenista fue la gran ausente en la mega boda de Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala, celebrada en julio de 2024 en Exaltación de la Cruz.

El esposo de Catherine Fulop se refirió al tema en una entrevista con Infama (América TV), donde primero habló de su presente personal: "Me siento bien, físicamente y mentalmente. Me acuerdo de todo todavía... Uno se pone reflexivo, porque los 60 es un número", expresó tras cumplir esa edad hace pocas semanas.

Al ser consultado por el vínculo nulo con su hermana Gabriela, Ova se mostró sincero y dolido: "Hay que aceptar. Duele pero bueno... Yo creo que el tiempo lo cura todo y hay que respetar los tiempos de cada uno. Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar, me cuesta mucho. Hay cosas que uno no comparte y hay que aceptar, qué va a ser".

"El tiempo dirá", señaló Sabatini cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una charla para recomponer la relación familiar que se quebró tiempo atrás.

En ese sentido, aclaró que no sigue lo que se dice públicamente sobre el tema: "Te digo la verdad: no escucho absolutamente nada. La tele es así".

Por su parte, Catherine Fulop intervino y dio su mirada sobre la exposición del conflicto: "La verdad nadie lo sabe del afuera de la familia. Entonces uno no se pone a dar explicaciones de cuestiones que son personales y familiares y que pertenecen a la intimidad de la familia. Que digan lo que digan".

Luego, Ova mostró a cámara que estaba leyendo el libro Let Them, de Mel Robbins, y reflexionó: "Esto quiere decir dejar, soltar y lo que opine o diga la gente no te afecte. Dejar que la gente piense y diga lo que quiera".

Finalmente, dejó en claro que no le gusta que su hija Oriana ni Catherine hablen públicamente de la distancia con Gabriela: "Yo les digo todo el tiempo, no me gusta que opinen". "Son cosas que duelen", agregó Fulop. Y Ova cerró: "Toda la gente que nos conoce, estamos muy bien con ellos".

