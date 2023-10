Un Gran Hermano está relacionado secretamente con un actor megafamoso

El encargado de comunicar esta revelación fue Tyler West, quien durante el programa proporcionó a los espectadores un resumen del drama que ocurría fuera de las cámaras. "Jenkin reveló que está relacionado con Antony Hopkins", proclamó Tyler, mientras sus coanfitriones se quedaban sin palabras ante la impactante noticia.

La conexión familiar se reveló como un parentesco de segundo grado, lo que hizo que la sorpresa fuera aún mayor. Los comentarios humorísticos no se hicieron esperar, con Will Best bromeando: "Extrañamente puedo verlo", mientras la audiencia intentaba asimilar la noticia inusual.

En las redes sociales, la noticia de la conexión de Jenkin con Antony Hopkins se volvió viral en cuestión de minutos. Los fanáticos de todo el mundo expresaron su asombro, con tweets que iban desde el asombro hasta la incredulidad. "¿¡Jenkin está relacionado con Anthony Hopkins?!", exclamó un usuario de Twitter, reflejando el sentimiento general de sorpresa entre los espectadores.

Mientras tanto, en otro rincón de la casa de Gran Hermano, se avecina una posible disputa después de un comentario mordaz de Olivia hacia Chanelle. Durante el mismo episodio, los compañeros de casa recibieron los resultados de sus tareas recientes, y la decepción llenó la habitación cuando se dieron cuenta de que habían fallado en la mayoría de las tareas asignadas, incluyendo la difícil tarea de acampar y dormir al aire libre.

Chanelle, visiblemente enfadada por los resultados, expresó su frustración diciendo: "Lamento no haber sido feliz durmiendo bajo la lluvia helada". Este comentario parece haber sembrado las semillas de un conflicto potencial en la casa, manteniendo a los espectadores en vilo sobre lo que sucederá a continuación en el mundo lleno de intrigas y sorpresas de Gran Hermano.