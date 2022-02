Un jefe les pagó a todos sus empleados las vacaciones en un hotel 5 estrellas

Por ese motivo, el hombre fue reconocido en las redes sociales donde sus empleados compartieron las fotos de las vacaciones que pudieron disfrutar en un hotel de Encarnación, Paraguay.

Por su parte, desde la cuenta de Facebook de la empresa, postearon las imágenes de las vacaciones: “De esta manera agasajamos a todo el plantel que día a día se esfuerza por conservar la satisfacción de los clientes”

image.png

“Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, contó a la prensa local Fabiola Colnago, esposa de Sánchez.

Sin embargo, la sorpresa no fue tan fácil de conseguir: Sánchez tuvo que ahorrar dinero por casi un año para poder llevar a todos los trabajadores a la playa y hospedarlos en un hotel cinco estrellas.

image.png

“Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones”, agregó Fabiola.

Además, según la mujer, el viaje sirvió como prueba: como todo salió bien, el siguiente objetivo es llevar a los empleados y a sus familias a las playas de Brasil. Desde la humildad más absoluta, Colnago reconoció el esfuerzo del personal al afirmar que “nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”.