Una mujer denunció a su marido porque solo le responde "OK" a sus mensajes

"¿Qué diablos se supone que significa eso?" dijo Monique Johnson, quien había hecho un pedido de jabón para lavar platos y huevos de Pascua y acordó la hora para retirar los pedidos en coincidencia con la hora de salida del trabajo de su esposo, Derek. "Pensé que podría hacerlo más fácil para los dos. Él podría simplemente pasar por Target de camino a casa. De esa manera, no tendría que salir de la casa con los niños. ¿Y sabes lo que hizo cuando ¿Le envié un mensaje de texto para avisarle? Él dijo 'Ok'. Sí. Solo así. 'Ok'. ¡¿Puedes creerlo?!", comentó ofuscada en las redes.

Lo más curioso es que Derek estuvo completamente de acuerdo con el pedido y no tenía ni idea de que responder con "Ok" causaría algún problema. "¡Sí, no es un problema en absoluto!" Derek dijo mientras escribía el texto "Ok" en su teléfono. "Estoy feliz de recoger las cosas para ella. ¡Me encanta hacer cosas para mi esposa!", agregó.

Según publicó un medio estadounidense que se hizo eco de la insólita polémica, Derek ya había recogido el pedido en el supermercado y se dirigía a su casa cuando estalló la polémica. "Debí haber comprado un ramo de flores para compensar mi respuesta", se sinceró.