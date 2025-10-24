Uriel y el fuego dorado: los signos que se iluminan con una nueva pasión

El fuego dorado del Arcángel Uriel aparece cuando necesitamos comprender el propósito detrás de lo vivido. Es esa energía luminosa que disuelve la confusión y nos impulsa a tomar decisiones con confianza.
El Arcángel Uriel activa su fuego dorado para despertar la claridad, la inspiración y el coraje de cerrar ciclos con gratitud.
Uriel y su fuego dorado: cerrar con gratitud también es brillar. Foto: Signos, Arcángel Uriel.
El fuego dorado del Arcángel Uriel aparece cuando necesitamos comprender el propósito detrás de lo vivido. Es esa energía luminosa que disuelve la confusión y nos impulsa a tomar decisiones con confianza.
Uriel no destruye: transforma. Su fuego no quema, sino que purifica. Nos recuerda que cerrar un ciclo no siempre es un final; muchas veces es el verdadero comienzo.
Durante este tránsito, la mente se aclara, las ideas fluyen y los corazones se encienden con motivación renovada. Es un tiempo ideal para agradecer lo aprendido y soltar sin resentimiento lo que ya cumplió su propósito.
El Rayo Dorado de Uriel representa la sabiduría divina. Su energía trabaja sobre la mente y el plexo solar, ayudando a liberar el miedo y a conectar con el propósito.
Cuando estás en calma, esa luz dorada se siente como un “clic” interno. De pronto, lo que antes dolía empieza a tener sentido. Uriel te guía a ver las situaciones desde una mirada más amplia, donde todo encaja.
En lo emocional, puede traer reconciliaciones conscientes, finales pacíficos y una sensación de alivio. Es una energía perfecta para cerrar etapas laborales, despedirse de vínculos o simplemente cambiar la dirección de tu vida sin mirar atrás.
El fuego de Uriel también enciende la creatividad. Esta vibración inspira proyectos nuevos, pasiones que resurgen y ganas de expresar lo que sos sin filtros.
Si te sentís llamado a escribir, crear o comenzar algo nuevo, no lo ignores: Uriel está impulsando tu chispa interior.
Este tránsito recuerda que la claridad no viene del control, sino de la confianza. Cuando dejás que la luz dorada guíe el camino, entendés que lo que parecía un cierre era en realidad una expansión.
¿Qué simboliza el fuego dorado de Uriel?
Representa la luz de la sabiduría interior. Ayuda a transmutar el miedo en confianza y la duda en acción.
¿Cómo invocar al Arcángel Uriel?
Encendé una vela amarilla o dorada, respirando profundo. Imaginá una luz que baja desde tu cabeza hasta tu pecho, y decí: “Guíame con claridad y gratitud.”