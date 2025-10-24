En vivo Radio La Red
Uriel y el fuego dorado: los signos que se iluminan con una nueva pasión

El Arcángel Uriel activa su fuego dorado para despertar la claridad, la inspiración y el coraje de cerrar ciclos con gratitud.

Uriel y su fuego dorado: cerrar con gratitud también es brillar. Foto: Signos

Uriel y su fuego dorado: cerrar con gratitud también es brillar. Foto: Signos, Arcángel Uriel.

El fuego dorado del Arcángel Uriel aparece cuando necesitamos comprender el propósito detrás de lo vivido. Es esa energía luminosa que disuelve la confusión y nos impulsa a tomar decisiones con confianza.

Uriel no destruye: transforma. Su fuego no quema, sino que purifica. Nos recuerda que cerrar un ciclo no siempre es un final; muchas veces es el verdadero comienzo.

Durante este tránsito, la mente se aclara, las ideas fluyen y los corazones se encienden con motivación renovada. Es un tiempo ideal para agradecer lo aprendido y soltar sin resentimiento lo que ya cumplió su propósito.

La gratitud también es fuego

El Rayo Dorado de Uriel representa la sabiduría divina. Su energía trabaja sobre la mente y el plexo solar, ayudando a liberar el miedo y a conectar con el propósito.

Cuando estás en calma, esa luz dorada se siente como un “clic” interno. De pronto, lo que antes dolía empieza a tener sentido. Uriel te guía a ver las situaciones desde una mirada más amplia, donde todo encaja.

En lo emocional, puede traer reconciliaciones conscientes, finales pacíficos y una sensación de alivio. Es una energía perfecta para cerrar etapas laborales, despedirse de vínculos o simplemente cambiar la dirección de tu vida sin mirar atrás.

image
El fuego de Uriel no quema, ilumina lo que estabas listo para ver. Foto: Ideogram, Signos.

El fuego de Uriel no quema, ilumina lo que estabas listo para ver. Foto: Ideogram, Signos.

Soltar no siempre significa perder

El fuego de Uriel también enciende la creatividad. Esta vibración inspira proyectos nuevos, pasiones que resurgen y ganas de expresar lo que sos sin filtros.

Si te sentís llamado a escribir, crear o comenzar algo nuevo, no lo ignores: Uriel está impulsando tu chispa interior.

Este tránsito recuerda que la claridad no viene del control, sino de la confianza. Cuando dejás que la luz dorada guíe el camino, entendés que lo que parecía un cierre era en realidad una expansión.

Signos que sentirán más fuerte el fuego de Uriel

  • Aries – Nuevos comienzos con fuerza y visión. Uriel enciende tu coraje creativo.
  • Leo – Tu brillo vuelve a ser tuyo. Cerrás un ciclo con gratitud y elegancia.
  • Sagitario – La fe se renueva. Uriel te inspira a seguir tu propósito sin miedo.
  • Géminis – Decisiones claras, mente despierta. La confusión se disuelve.
  • Acuario – Tus ideas cobran vida. El fuego dorado activa tu poder transformador.

Preguntas frecuentes

¿Qué simboliza el fuego dorado de Uriel?

Representa la luz de la sabiduría interior. Ayuda a transmutar el miedo en confianza y la duda en acción.

¿Cómo invocar al Arcángel Uriel?

Encendé una vela amarilla o dorada, respirando profundo. Imaginá una luz que baja desde tu cabeza hasta tu pecho, y decí: “Guíame con claridad y gratitud.”

