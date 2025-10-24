Uriel y el fuego dorado: los signos que se iluminan con una nueva pasión

Cuando estás en calma, esa luz dorada se siente como un “clic” interno. De pronto, lo que antes dolía empieza a tener sentido. Uriel te guía a ver las situaciones desde una mirada más amplia, donde todo encaja.

En lo emocional, puede traer reconciliaciones conscientes, finales pacíficos y una sensación de alivio. Es una energía perfecta para cerrar etapas laborales, despedirse de vínculos o simplemente cambiar la dirección de tu vida sin mirar atrás.

image El fuego de Uriel no quema, ilumina lo que estabas listo para ver. Foto: Ideogram, Signos.

Soltar no siempre significa perder

El fuego de Uriel también enciende la creatividad. Esta vibración inspira proyectos nuevos, pasiones que resurgen y ganas de expresar lo que sos sin filtros.

Si te sentís llamado a escribir, crear o comenzar algo nuevo, no lo ignores: Uriel está impulsando tu chispa interior.

Este tránsito recuerda que la claridad no viene del control, sino de la confianza. Cuando dejás que la luz dorada guíe el camino, entendés que lo que parecía un cierre era en realidad una expansión.

Signos que sentirán más fuerte el fuego de Uriel

Aries – Nuevos comienzos con fuerza y visión. Uriel enciende tu coraje creativo.

Leo – Tu brillo vuelve a ser tuyo. Cerrás un ciclo con gratitud y elegancia.

Sagitario – La fe se renueva. Uriel te inspira a seguir tu propósito sin miedo.

Géminis – Decisiones claras, mente despierta. La confusión se disuelve.

Acuario – Tus ideas cobran vida. El fuego dorado activa tu poder transformador.

Preguntas frecuentes

¿Qué simboliza el fuego dorado de Uriel?

Representa la luz de la sabiduría interior. Ayuda a transmutar el miedo en confianza y la duda en acción.

¿Cómo invocar al Arcángel Uriel?

Encendé una vela amarilla o dorada, respirando profundo. Imaginá una luz que baja desde tu cabeza hasta tu pecho, y decí: “Guíame con claridad y gratitud.”