La impensada promesa de Wanda Nara a Maxi López por MasterChef: "Si ganas te..."

El exfutbolista, lejos de achicarse, siguió contando sus avances en la cocina con un gran menú: “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”. Pero Nara evitó dar demasiada información y que no se hable de preferidos en el certamen: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.

Qué contó Wanda Nara sobre su relación del pasado con Maxi López

Después del partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para estrenar una de sus grandes apuestas del año: la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La presentación oficial de los participantes estuvo a cargo de Wanda Nara y Vero Lozano, quienes dieron a conocer las figuras que competirán en el popular certamen de cocina.

La conductora del formato internacional fue revelando los nombres de los participantes y, en algunos casos, recordó viejos conflictos entre ellos.

En un momento, Wanda abrió un sobre con el nombre de Maxi López y no pudo disimular su sorpresa al descubrir que su ex formará parte de la competencia. "¿Sabías esto?", preguntó Lozano. "No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara", comentó la mediática.

Vero le respondió y llevó la conversación más allá: "¿Vos seguís cobrando algo de eso?". La conductora del reality culinario aclaró sobre su vínculo con el padre de sus hijos: "No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho".