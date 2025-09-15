La foto de Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, en silla de ruedas que generó preocupación

Valentino, de tan solo 16 años, sigue los pasos de su padre Maxi López dentro del mundo del fútbol y forma parte de las inferiores de River Plate. Su presencia en la silla de ruedas llamó la atención de los fanáticos de Wanda, aunque la empresaria optó por no brindar detalles sobre la causa de la lesión o el problema de salud que atraviesa su hijo, manteniendo en reserva aspectos médicos de su situación.

Fiel a su estilo de compartir parte de la intimidad familiar con sus seguidores, Wanda eligió mostrar este momento desde un lugar de amor y apoyo incondicional. Su publicación generó una rápida repercusión en redes sociales: miles de usuarios enviaron mensajes de fuerza y cariño para Valentino, destacando la unión de la familia y la fortaleza con la que enfrentan la adversidad.

Valentino Lopez.jpg

¿Quién es la novia de Valentino López?

La novia de Valentino López es Carola Sánchez Aloe, una joven influencer que comparte contenido sobre moda, maquillaje y estilo de vida en sus redes sociales. La pareja comenzó su noviazgo en 2024 y, desde entonces, ha mostrado su relación públicamente, compartiendo fotos y momentos especiales en plataformas como Instagram y TikTok.

A pesar de mantener un perfil relativamente bajo, Carola ha ganado visibilidad gracias a su relación con Valentino y su presencia en redes, donde cuenta con seguidores que siguen su estilo de vida. La relación entre Valentino y Carola se ha consolidado con el tiempo, mostrando una conexión genuina y sólida, con apoyo mutuo de sus familias y seguidores.

¿Cómo nació la historia de amor de Valentino López y su novia, Carola Sánchez Aloe?

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, Valentino López, no solo se destaca en el campo con la camiseta de River, sino también en redes sociales, donde suele compartir tiernos momentos junto a su novia, Carola Sánchez. A pocos días de celebrar su primer aniversario como pareja, ambos decidieron contar cómo comenzó su historia de amor, que no fue precisamente un flechazo a primera vista.

Embed

A través de un video publicado en el TikTok de Carola, los jóvenes relataron, junto a una amiga de ella llamada Julieta, cómo se dieron sus primeros encuentros.

“Todo empezó cuando Julieta empezó a hablar con el mejor amigo de Valentino”, comenzó contando la novia del futbolista, dejando en claro que fue gracias a un intento de cita doble que sus caminos se cruzaron.

“Yo empecé a hablar con este chico y nos íbamos a juntar, pero era muy tímido. Entonces, le dije que traiga a un amigo para que yo le presentara a una amiga. El chico me pidió varios perfiles de Instagram para que su amigo elija. El amigo era Valentino, y eligió a la más linda, a Carola”, relató entre risas Julieta.

Sin embargo, la conexión no fue inmediata. Carola fue sincera: “Al principio con Valentino nos llevábamos re mal, nos dejábamos de hablar, no nos bancábamos”. Su amiga coincidió: “De tanto pelear, Carola me dijo en un momento que no quería hablar más con él, que no quería saber más nada”.

Pero el destino y sus amigos tenían otros planes. Tiempo después, para acompañar a Julieta y al mejor amigo de Valentino, que querían seguir viéndose, ambos se reencontraron. “Juli me obligó a mí a ir, y el mejor amigo de Valentino lo obligó a él”, recordó Carola.

Ahí todo cambió. “Llega el día de la juntada y ahí ya se empezaron a hablar y llevarse bien”, evocó Julieta, mientras que Carola sumó con humor: “Apenas llegamos, nos odiamos. Yo le hacía chistes y él se ponía triste”.

Entre risas y complicidad, Valentino también dio su versión: “Yo me hablaba con otras chicas antes y por eso no le daba bola”, a lo que Carola respondió: “Yo no le daba bola y él se enojaba porque tardaba en contestar. ¿Te acordás cuando me dormí una siesta y te enojaste porque no contestaba?”.