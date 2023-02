"Vayan a otro colegio": una rectora prohibió a los alumnos el uso de celulares y el pelo largo o teñido

Embed

“Queda totalmente prohibida la pérdida del año, el encuentro de amoríos, noviazgo. Traer cualquier tipo de equipo tecnológico, ningún celular. No se aceptan estudiantes con cachucha (gorras), con suéteres de todos los colores, con pelo largo ni de todos los colores, ni con piercings, ni con joyas finas”, afirmó la mujer en un video que circula por las redes sociales.

Según se puede ver en las imágenes, un buen número de personas escucha atentamente sus palabras e incluso aplaude sus definiciones.

Las prohibiciones enumeradas por la rectora quedarán registradas en un manual de convivencia para que cualquiera que quiera leerlas pueda hacerlo.

En tanto, la mujer aclaró que aquellos padres que consideren que sus hijos no van a poder atenerse al nuevo reglamento o que no estén de acuerdo con él, deberán buscar otra institución.

“Los estudiantes, padres de familia, que dicen de la libre personalidad, es que la libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos y verdes”, afirmó Narváez.

Y agregó: “El estudiante que no acepte la institución, simplemente no le sirve, no matricule a su hijo si no quiso cortarse el pelo. La institución no le sirve. Lléveselo para cualquier otra institución, pero le vamos a poner disciplina en la presentación personal”.