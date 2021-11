Venganza sale mal: le destrozó el auto a su novio por infiel, pero se equivocó de vehículo

La pobre víctima -la otra, además de la mujer- no salía de su asombro al ver su auto destrozado. Claro, ni se llamaba Mike ni entendía qué pasaba

“Cuando vi cómo estaba mi camioneta, grité. Me sorprende que nadie en el vecindario me escuchara, porque realmente grité fuerte. la verdad es que no me esperaba esto”, expresó el hombre acongojado.

Por algo dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Actuar en caliente no le resultó esta vez a la mujer.