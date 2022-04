Video: Mujer cae de colectivo en movimiento con butaca y queda desparramada en la calle 

Ocurrió el Viernes Santo en la comuna de Cerro Navia, cuando un colectivo realizó una brusca maniobra al doblar, la ventanilla se desprendió y una pasajera salió despedida y quedó tirada sin reacción en plena calle.

Más allá del fuerte golpe que le provocó cortes en distintas partes del cuerpo, por centímetros no fue atropellada por otro auto que dobla y llega a esquivarla.

La víctima en diálogo con medios chilenos comentó: “Insisto en que la ventana estaba sobrepuesta. No creo que si una ventana estuviera firme, se caiga. Yo no encuentro los motivos para ver cómo se salió porque yo no la toqué". Además, la mujer contó que no está "muy bien del brazo” y que recibió 12 puntos en la cabeza y en el hombro.