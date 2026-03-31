Viernes Santo: por qué los católicos no comen carne y qué dice la Biblia
El Viernes Santo es una fecha clave en el calendario cristiano, marcada por la reflexión espiritual y la conmemoración de la muerte de Jesucristo
El Viernes Santo es una fecha clave en el calendario cristiano, marcada por la reflexión espiritual y la conmemoración de la muerte de Jesucristo
Este viernes 3 de abril se conmemora el Viernes Santo, uno de los días más importantes del calendario cristiano junto a la Navidad. Por tradición, ese día, en millones de hogares, se evita comer principalmente carne roja y también pollo en muchos casos. Sin embargo, hasta el día de hoy, muchos desconocen el motivo por el cual se lleva a cabo esta norma asociada al catolicismo.
Según la Iglesia Católica, el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo. La abstinencia de carne se interpreta como un acto de penitencia y sacrificio personal, una forma de unirse simbólicamente al sufrimiento de Jesús, quien entregó su cuerpo en la cruz.
Históricamente, la carne se asociaba con alimentos de lujo o celebración, por lo que su renuncia representaba un gesto de austeridad y reflexión.
En ese contexto, el pescado era el alimento habitual de quienes llevaban una vida más sencilla y austera, por lo que se convirtió en la opción común durante los días de vigilia.
Esta norma está establecida en el Código de Derecho Canónico, que indica que los fieles deben guardar abstinencia de carne todos los viernes del año, salvo solemnidades, y con mayor rigor el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
La obligación aplica principalmente a los mayores de 14 años. Esta disciplina no aparece explícitamente en las Escrituras, sino que ha sido desarrollada por la Iglesia como parte de la tradición para fomentar la oración, la caridad y el autocontrol.
Viernes Santo: ¿La prohibición de comer carne está en la Biblia?
No. Aunque no es un mandamiento directo de las Escrituras, la abstinencia de carne se basa en principios generales de sacrificio y penitencia.
Es por eso que, en las últimas décadas, muchas personas, tanto católicos como cristianos de otras denominaciones, han optado por reemplazar la abstinencia tradicional de carne con otras formas de penitencia más personales, como el ayuno, dejar de lado las redes sociales, dedicar más tiempo a la oración o realizar alguna obra de caridad.