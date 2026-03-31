Viernes Santo: por qué los católicos no comen carne y qué dice la Biblia

Esta norma está establecida en el Código de Derecho Canónico, que indica que los fieles deben guardar abstinencia de carne todos los viernes del año, salvo solemnidades, y con mayor rigor el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

La obligación aplica principalmente a los mayores de 14 años. Esta disciplina no aparece explícitamente en las Escrituras, sino que ha sido desarrollada por la Iglesia como parte de la tradición para fomentar la oración, la caridad y el autocontrol.

Viernes Santo: ¿La prohibición de comer carne está en la Biblia?

ChatGPT Image 31 mar 2026, 10_16_30 a.m.

No. Aunque no es un mandamiento directo de las Escrituras, la abstinencia de carne se basa en principios generales de sacrificio y penitencia.

Es por eso que, en las últimas décadas, muchas personas, tanto católicos como cristianos de otras denominaciones, han optado por reemplazar la abstinencia tradicional de carne con otras formas de penitencia más personales, como el ayuno, dejar de lado las redes sociales, dedicar más tiempo a la oración o realizar alguna obra de caridad.