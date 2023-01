Viralizaron sus videos porno, logró una condena para su ex y hoy vende contenido erótico

Ante las críticas, defiende su trabajo. “Acá soy yo la que decide qué mostrar. Esto es una elección mía y es algo consentido. No tiene nada que ver con lo que me pasó. No es lo mismo. Para mí hacer esto es algo superador. Yo la pasé muy mal y pude transformarlo en algo positivo”, explica.

paula sanchez frega.webp

“A la gente que se sorprende porque vendo contenido le digo que no vi la misma sorpresa cuando una persona difundió material íntimo que estaba reservado al ámbito de la privacidad y lo compartió con toda una sociedad, la misma que en complicidad ayudó a que llegara a cantidades de personas indeterminadas. En ese entonces no importaba el costo del daño que generaba a una persona. Ahora quizás molesta más que el costo sea económico a mi favor”.

"Me puse como meta recaudar $8 millones para mudarme, porque sigo viviendo en el ‘departamento del horror’, y ya llevo recaudado casi el 20%”, contó Paula, en referencia al lugar en donde había sucedido el abuso. Pioli fue condenado por los delitos de coacción y lesiones leves calificadas, en junio de 2021.

paula sanchez frega 2.avif

"El valor de cada foto arranca en $300 y el material más caro que tengo publicado cuesta $7500, que trae un video y 5 fotos”, detalló.

“Si finalmente me decido lo voy a hacer en Only Fans, que es un plataforma que tiene otro perfil. Es más profesional pero también más compleja. Por ahora solo me abrí la cuenta. Estoy aprendiendo a usarla”, se sinceró. Sin embargo, ya tiene 25 suscriptores que empezaron a pagar USD 5 mensuales.