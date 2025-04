Wanda Nara en Netflix: qué actores harían de Mauro Icardi y Maxi López en la nueva serie.

Producida en conjunto con Netflix, se trata de una ficción inspirada en su vida, no un reality show, como se había especulado inicialmente. Aunque Wanda evitó dar demasiados detalles, confirmó que la serie comenzará a grabarse en semanas.

Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López.jpeg

Los primeros actores confirmados de la serie

Durante una emisión reciente del programa Intrusos por América TV, Marcela Tauro reveló los primeros dos nombres del elenco. Y, según la periodista, la empresaria no solo participa del proceso creativo, sino que también pone parte de la inversión económica.

Los dos personajes clave que aparecen en esta historia son Maxi López y Mauro Icardi, figuras fundamentales en la vida sentimental y familiar de Wanda. La relación con ambos futbolistas generó durante años titulares, escándalos mediáticos y un conflicto judicial que captó la atención del público en Argentina y Europa.

Benjamín Rojas sería Mauro Icardi

El primero en ser confirmado fue Benjamín Rojas, quien interpretará a Mauro Icardi, expareja de Wanda desde hace más de una década y padre de dos de sus hijas. Rojas, conocido por sus trabajos en Rebelde Way, Floricienta y más recientemente en El primero de nosotros, fue una de las elecciones más sorpresivas del casting.

Benjamín Rojas y Mauro Icardi.jpg

Facundo Arana, el nuevo Maxi López

Más llamativa aún fue la elección de Facundo Arana para interpretar a Maxi López. La diferencia de edades y estilos fue tal que los panelistas no pudieron contener la risa en vivo.

“¿Quién hizo ese casting?”, preguntaron entre risas. “Está grande Facundo Arana”, remató uno de los presentes. Más allá de las críticas, su participación ya está casi confirmada y suma un componente de intriga al proyecto.

Facundo Arana y Maxi López.jpg

Quién será Wanda Nara en la serie

Lo que aún no se ha revelado es quién interpretará a Wanda Nara. Es, sin dudas, el papel más complejo y sensible de la historia. No solo por el protagonismo obvio en la narrativa, sino porque la empresaria suele ser muy exigente con la forma en que se cuenta su vida en los medios.

Qué se espera de la serie en Netflix

Aún no hay fecha confirmada de estreno, pero se espera que Wanda Nara, la serie llegue a Netflix a mediados de 2026. La plataforma apuesta fuerte por contenidos biográficos con alto impacto regional, y este proyecto tiene todos los condimentos: amores, traiciones, fama, escándalos y una protagonista que sabe mantenerse vigente.

Mientras tanto, el público aguarda nuevas confirmaciones del elenco y, sobre todo, conocer quién se pondrá en la piel de la mujer que convirtió su nombre en una marca.