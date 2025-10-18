Cuál es el nuevo diseño de WhatsApp que está sorprendiendo y llegó para cambiarlo todo

Liquid Glass de WhatsApp 1

Cómo activar el diseño Liquid Glass en WhatsApp

El proceso para activar el diseño Liquid Glass de WhatsApp es sencillo, pero requiere tener instalada la versión más reciente de la aplicación. A continuación, los pasos:

Actualizar WhatsApp

Abrir la app

Acceder a la configuración

Seleccionar "Chats"

Activar el nuevo diseño

Tras completar estos pasos, la interfaz de tu WhatsApp adoptará el nuevo aspecto visual. No es necesario reiniciar el teléfono, aunque algunos usuarios recomiendan cerrar y volver a abrir la aplicación para asegurar que los cambios se apliquen correctamente.

Liquid Glass de WhatsApp 2

Por qué WhatsApp apuesta por el diseño Liquid Glass

La tendencia del “vidrio líquido” se ha convertido en una de las más populares del diseño digital. Consiste en integrar transparencias, reflejos sutiles y bordes suaves para crear una sensación de profundidad sin perder la simplicidad visual.

Apple introdujo esta estética con el sistema iOS 7, y desde entonces, diversas aplicaciones y sistemas operativos la han adoptado. Ahora, WhatsApp se suma a esta corriente, buscando ofrecer una experiencia más inmersiva y coherente con la apariencia de los dispositivos actuales.

Este tipo de diseño tiene beneficios concretos: reduce el cansancio visual, mejora la legibilidad y da una sensación de fluidez al desplazarse por la app. Además, aporta un toque de modernidad que muchos usuarios venían reclamando desde hace tiempo.

Qué documentos no conviene escanear por WhatsApp 2

Qué dispositivos pueden usar el nuevo diseño en WhatsApp

Por el momento, el diseño Liquid Glass de WhatsApp está disponible para la mayoría de los dispositivos con Android 13 o superior, y para iPhone con iOS 17 en adelante. Sin embargo, Meta confirmó que la función se irá expandiendo gradualmente a todos los usuarios a nivel global durante las próximas semanas.

Si aún no aparece la opción en tu menú de configuración, es posible que debas esperar a que la actualización se habilite en tu región. La empresa suele implementar estos cambios de forma progresiva para garantizar un funcionamiento estable.

Persona con el celular

Cómo saber si ya tenés el diseño de WhatsApp activado

Para comprobar si tu app ya está usando el diseño Liquid Glass de WhatsApp, observá el fondo de tus chats y menús. Si notás un efecto translúcido y un tono difuminado que se asemeja al vidrio, significa que la función está activa.

Si no lo ves aún, no te preocupes: Meta confirmó que la actualización se está desplegando en oleadas, por lo que podría llegar en cualquier momento. Mientras tanto, mantener la app actualizada y revisar regularmente la tienda de aplicaciones es la mejor manera de asegurarte de recibirla cuanto antes.