Juana Repetto blanqueó la picante interna familiar con su hermano Bautista Lena: "Habla más de él y su mujer..."

"Deberías preguntarle a él o a la mujer. Y puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano", le marcó Juana a la periodista.

Y remarcó: "Para mí, esto habla más de ellos dos que de mi. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy. Él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista de momentos importantes de mi vida"

"Si él o su mujer no nos hacen parte a mi y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo", concluyó firme Juana Repetto luego de no ser invitada al casamiento de Bautista Lena.

Cómo es la relación entre Juana Repetto y su hermano Bautista Lena

Bautista Lena, hijo de Reina Reech y Pablo Lena, tiene 29 y es un actor que siempre mantuvo un perfil bajo en los medios, creciendo en una familia de artistas.

Juana Repetto y su hermano Bautista mantuvieron siempre un vínculo muy cercano y lo dejaron demostrado en más de una oportunidad, compartiendo momentos de gran importancia para ambos desde las redes.

De hecho, él estuvo presente cuando revelaron el sexo de su sobrino, en una celebración que incluyó una piñata y el tradicional corte de la torta y cuando Toribio pinchó el globo que contenía el polvo del color que representa el sexo del bebé se develó la gran sorpresa.

Hace unos días incluso la actriz salió a aclarar algunos comentarios entre sus seguidores de Instagram que le preguntaron por qué no se mostraba más al lado de su madre Reina Reech.

“Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme y yo no lo iba a contar porque es algo de ella, pero me dijo ella que había salido en todos lados”, comenzó la actriz.

Y aclaró al respecto: “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran reposo, entonces ella estaba haciendo la rehabilitación en su casa y yo estaba acá en reposo. Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remís y venir”.