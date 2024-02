Zaira Nara confesó el terrible papelón en una importante fiesta

La modelo contó que llegó al predio a las 23 horas y se sorprendió porque no había nadie. “Caí a la Bresh a las once de la noche, me dicen ´pero son las once de la noche, Zaira´ ¿qué haces acá?´”, reveló y el notero le respondió: “Abuela, abre en 5 horas”.