Una investigación reveló la impresionante cifra de bajas que Rusia sufrió en la guerra con Ucrania

Tampoco por el lado de Ucrania es posible saber la cantidad de muertos de manera fiable. En parte se explica porque no solo hay soldados, sino que la población entera del país está sometida a los bombardeos rusos. Según estimó el New York Times en agosto de 2023, 70.000 soldados ucranianos habían muerto, en tanto que se estima que la cifra de heridos llega a entre 100.000 y 120.000. El presidente Volodímir Zelenski solo reconoce 31.000 bajas en sus fuerzas.

Es difícil saber cuántos civiles perecieron. Pero hay datos dramáticos. Sobre una población de 38 millones, 10 millones debieron abandonar sus hogares desde el inicio de la guerra. Hay casi 7 millones de refugiados en los países vecinos.

Pero volviendo al ejército invasor, el informe de la BBC realizó un profundo análisis sobre el impacto en las tropas tras dos años en guerra.

El número de muertos en la guerra, un secreto de Estado

El trabajo de la BBC refiere que en el segundo año de combates, las víctimas rusas han aumentado. En parte porque coincidieron con lo que Ucrania llamó como la "contraofensiva" para recuperar lugares y ciudades en el este de su país, por donde comenzó la invasión rusa.

datos sobre el ejército ruso en Ucrania.jpg La BBC estima que más de 50.000 solados rusos murieron tras dos años en guerra (Foto: gentileza BBC).

En el segundo año de la guerra, para el medio británico, Rusia tuvo más de la mitad de las bajas totales. En 2023, casi 30.000 soldados enviados por el Kremlin perdieron la vida en suelo ucraniano. Esto representa un incremento del 25% con relación a 2022.

soldados rusos reclutados.jpg Soldados rusos, listos para ser enviados a la guerra con Ucrania (Foto: archivo).

La exhaustiva investigación de la BBC también es parcial porque no ha podido computar lo que ha sucedido en la región del Dombás. Las bajas en ciudades ocupadas, como Donetsk y Luhansk, no han estado al alcance de sus periodistas. Controlada por el ejército ruso, no se les permitió ingresar en el este de Ucrania, que sigue bajo el dominio de tropas invasoras.

Otro de los elementos empleados para confirmar el aumento de número de muertos muy por encima de los reconocidos oficialmente lo arroja una foto aérea. El cementerio de Bogorodskoye, en Moscú, ha casi duplicado el terreno ocupado por tumbas entre 2021 y fines de 2023. También se puede comprobar cómo hay nuevas tumbas militares en al menos otros 70 cementerios rusos desde que comenzó la guerra.

cementerio con más tumbas.jpg Los cementerios rusos, en imágenes aéreas, muestran como creció el número de tumbas en los dos años de guerra (Foto: gentileza BBC).

La "picadora de carne", una cruel maquinaria de muerte

En su investigación, la BBC da ese nombre al sistema de enviar "oleadas" de soldados durante los más de dos años que lleva la invasión a Ucrania. Ante un pedido formal de datos, el medio británico dijo que Rusia respondió diciendo que solo el Ministerio de Defensa en Moscú puede dar este tipo de información, y por supuesto, no lo dio a conocer.

En su intenso trabajo, el medio británico concluye que el número de muertos supera por diez veces los reconocidos por el gobierno de Putin. Pero hace una advertencia que tiene fundamentos para ser verdad: "Es probable que el número real de muertes rusas sea mucho mayor".