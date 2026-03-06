Hallazgo del siglo en la costa argentina: el fémur del animal más grande que habitó la región hace 400 mil años

Al acercarse, notaron que no se trataba de una simple piedra. El objeto tenía textura porosa y forma claramente ósea, además de un color anaranjado intenso que contrastaba con los tonos del acantilado.

Con buen criterio, decidieron documentar el hallazgo con fotografías antes de intentar manipularlo. Posteriormente, enviaron las imágenes a un geólogo conocido, quien rápidamente sospechó que podría tratarse de un fósil de gran importancia.

Siguiendo su recomendación, los turistas se pusieron en contacto con especialistas del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, institución que cuenta con uno de los equipos de paleontología más activos de la región.

La respuesta fue inmediata. Tras analizar las imágenes, los expertos comprendieron que se encontraban ante un hallazgo excepcional y organizaron una expedición para verificarlo en el lugar.

Una extracción contra el tiempo

Cuando el equipo científico llegó al sitio, confirmó que el objeto era efectivamente un fémur fósil perteneciente a un gran mamífero prehistórico. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra.

Los acantilados de la costa bonaerense sufren un constante proceso de erosión provocado por el viento, las lluvias y el impacto del mar, lo que pone en riesgo cualquier resto fósil que quede expuesto.

Por ese motivo, los especialistas iniciaron un operativo de extracción urgente, diseñado para evitar que el fósil se fragmentara o fuera arrastrado por los desprendimientos de sedimentos.

En la tarea participaron también estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología del ISFT Nº194 de Miramar, quienes colaboraron con los trabajos de excavación, consolidación y traslado del material.

El procedimiento requirió técnicas delicadas de excavación manual, utilización de herramientas de precisión y la aplicación de materiales de protección para estabilizar el hueso antes de retirarlo del acantilado.

Finalmente, el fósil fue extraído con éxito, generando un momento de celebración entre los investigadores presentes.

Un fémur que impresiona por su tamaño

Las mediciones preliminares realizadas por los especialistas revelaron datos sorprendentes.

El hueso recuperado mide aproximadamente 80 centímetros de largo y cerca de 50 centímetros de ancho, dimensiones que reflejan el enorme tamaño del animal al que pertenecía.

Los expertos consideran que este fémur corresponde a un ejemplar adulto de Megatherium americanum, una de las criaturas más imponentes que habitaron Sudamérica durante el Pleistoceno.

Pero lo que realmente convierte al hallazgo en algo excepcional es su estado de conservación. A pesar de haber permanecido enterrado durante cientos de miles de años, el hueso mantiene gran parte de su estructura original, lo que permitirá realizar estudios científicos detallados.

El gigante que dominó la región pampeana

El Megatherium americanum fue uno de los mamíferos terrestres más grandes que existieron en América del Sur.

Según los paleontólogos, este animal podía alcanzar hasta seis metros de largo, mientras que su altura en cuatro patas rondaba los tres metros. Si se erguía sobre sus patas traseras —algo que se cree que hacía para alimentarse— podía alcanzar casi cuatro metros y medio de altura.

Su peso también era impresionante: se estima que superaba las cuatro o incluso cinco toneladas.

A pesar de su apariencia robusta y su tamaño gigantesco, se trataba de un animal herbívoro, que se alimentaba de hojas, ramas y vegetación abundante en los ecosistemas sudamericanos de la época.

Su poderosa musculatura y sus largas garras le permitían derribar árboles pequeños o acercar ramas para alimentarse, una adaptación que lo convertía en un auténtico ingeniero del ecosistema.

Una pieza clave para la investigación científica

El hallazgo de este fémur representa una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de la megafauna que habitó la región pampeana durante el Pleistoceno.

Los especialistas destacan que la pieza permitirá estudiar aspectos fundamentales como:

La estructura ósea y la biomecánica del animal

La inserción muscular y la capacidad locomotora

Las adaptaciones evolutivas del esqueleto

Las condiciones ambientales de la región hace cientos de miles de años

Además, al tratarse de uno de los fémures más completos recuperados en décadas en la costa bonaerense, podría aportar datos inéditos sobre la anatomía del animal.

Los estudios posteriores incluirán análisis microscópicos, tomografías y comparaciones con otros fósiles encontrados en Sudamérica.





La costa bonaerense, un tesoro paleontológico

Aunque muchas personas no lo saben, los acantilados del litoral atlántico argentino constituyen uno de los archivos naturales más importantes para estudiar el pasado prehistórico de la región.

Las capas sedimentarias que forman estos acantilados contienen restos de animales que habitaron la zona durante distintos períodos geológicos, desde pequeños roedores hasta enormes representantes de la megafauna.

En el pasado, en estas costas se han encontrado fósiles de:

Gliptodontes

Mastodontes

Tigres dientes de sable

Caballos prehistóricos

Perezosos gigantes

Cada tormenta o desprendimiento de tierra puede revelar nuevos restos ocultos durante miles de años, lo que convierte a la región en un escenario frecuente de descubrimientos.

El destino del fósil: investigación y exhibición

Tras su extracción, el fémur será sometido a un proceso de limpieza, consolidación y análisis científico que permitirá preservarlo correctamente.

Posteriormente, la pieza será trasladada al Museo de Ciencias Naturales Pachamama, donde formará parte de la colección regional.

Allí no solo continuará bajo estudio por parte de especialistas, sino que también podrá ser observado por el público, permitiendo que residentes y turistas conozcan más sobre el pasado prehistórico de la zona.

Los investigadores consideran que el fósil podría convertirse en una de las piezas más importantes del museo, debido a su tamaño, estado de conservación y valor científico.

Un hallazgo que demuestra el valor de la ciencia ciudadana

Más allá de su importancia científica, este descubrimiento también pone en evidencia el papel fundamental que puede tener la participación de la ciudadanía en la protección del patrimonio natural.

Si los turistas hubieran intentado extraer el hueso por su cuenta o simplemente ignorarlo, el fósil podría haberse perdido para siempre.

En cambio, al documentar el hallazgo y contactar a especialistas, permitieron que el material fuera recuperado de manera adecuada.

Este tipo de acciones son clave para preservar los restos fósiles, ya que muchos descubrimientos comienzan con observaciones realizadas por personas comunes.

Un fragmento del pasado que vuelve a la superficie

El descubrimiento del fémur de Megatherium americanum en Santa Clara del Mar no solo aporta información valiosa para la ciencia.

También recuerda que el territorio argentino guarda aún innumerables secretos sobre la vida prehistórica que dominó el continente durante miles de años.

Cada fósil recuperado permite reconstruir un poco más la historia de esos ecosistemas antiguos, poblados por criaturas gigantescas que hoy solo podemos imaginar a través de los restos que dejaron.

Y en este caso, gracias a la curiosidad de dos turistas y al trabajo de los científicos, un fragmento de ese mundo perdido volvió a salir a la luz después de 400.000 años.