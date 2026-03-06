ANSES confirmó el aumento a jubilados: en cuánto queda la mínima

La normativa vigente establece que el cálculo se realiza tomando como referencia la variación de precios registrada dos meses antes. Por ese motivo, el porcentaje aplicado en marzo refleja la inflación informada previamente por el INDEC.

Este sistema busca mantener actualizados los ingresos previsionales frente a los cambios en el nivel general de precios.

¿Cuánto cobran los jubilados con la mínima en marzo?

Tras el aumento confirmado por ANSES, los jubilados que perciben el haber mínimo reciben los siguientes montos en marzo:

Jubilación mínima con aumento: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $439.600,88

El refuerzo se acredita junto con el haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual de pagos.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 en marzo?

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a titulares de prestaciones con ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

El refuerzo alcanza principalmente a:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El pago es automático y no requiere realizar trámites adicionales ante ANSES.

¿Cuánto queda la jubilación máxima con el aumento?

Además del cambio en la mínima, el aumento de marzo también impacta en el tope del sistema previsional.

Con la actualización del 2,88%, la jubilación máxima se ubica en aproximadamente $2.487.063,95. A diferencia de los haberes más bajos, estos montos no incluyen el bono extraordinario.