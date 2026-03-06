En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirmó el aumento a jubilados: en cuánto queda la mínima

ANSES confirmó el aumento a jubilados para marzo de 2026 y actualizó los montos del sistema previsional. Con la nueva movilidad basada en la inflación, cambian los haberes mínimos y máximos, además del ingreso total que perciben quienes reciben refuerzos.

ANSES confirmó el aumento a jubilados correspondiente a marzo de 2026, una actualización que impacta directamente en los haberes del sistema previsional. El ajuste aplicado es del 2,88%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente vinculada al índice de inflación.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $369.600,88, mientras que la jubilación máxima alcanza aproximadamente $2.487.063,95. Estos valores se aplican a las liquidaciones del mes y se acreditan según el calendario de pagos del organismo.

Además, quienes perciben el haber mínimo reciben un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total de marzo a $439.600,88. El refuerzo se deposita de forma automática junto con el haber mensual.

¿De cuánto es el aumento de ANSES para jubilados en marzo 2026?

image
ANSES confirmó el aumento a jubilados: en cuánto queda la mínima

El incremento aplicado por ANSES a jubilados y pensionados en marzo es del 2,88%. Este porcentaje surge del mecanismo de movilidad que actualiza los haberes de acuerdo con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La normativa vigente establece que el cálculo se realiza tomando como referencia la variación de precios registrada dos meses antes. Por ese motivo, el porcentaje aplicado en marzo refleja la inflación informada previamente por el INDEC.

Este sistema busca mantener actualizados los ingresos previsionales frente a los cambios en el nivel general de precios.

¿Cuánto cobran los jubilados con la mínima en marzo?

Tras el aumento confirmado por ANSES, los jubilados que perciben el haber mínimo reciben los siguientes montos en marzo:

  • Jubilación mínima con aumento: $369.600,88

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $439.600,88

El refuerzo se acredita junto con el haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual de pagos.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 en marzo?

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a titulares de prestaciones con ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

El refuerzo alcanza principalmente a:

  • Jubilados que cobran el haber mínimo

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El pago es automático y no requiere realizar trámites adicionales ante ANSES.

¿Cuánto queda la jubilación máxima con el aumento?

Además del cambio en la mínima, el aumento de marzo también impacta en el tope del sistema previsional.

Con la actualización del 2,88%, la jubilación máxima se ubica en aproximadamente $2.487.063,95. A diferencia de los haberes más bajos, estos montos no incluyen el bono extraordinario.

