Milei confirmó dos fines de semana largos y un descanso extendido que ilusiona a millones de argentinos

Estos días especiales no tienen el mismo carácter que un feriado nacional. Mientras que los feriados obligan a suspender la actividad laboral o pagar doble a quienes trabajan, los días no laborables dependen de la decisión de cada empleador.

Sin embargo, cuando estos días se combinan con feriados tradicionales, suelen convertirse en largos períodos de descanso que impulsan el turismo, el consumo y las actividades recreativas.

Eso es precisamente lo que ocurrirá en este caso: dos fines de semana largos separados por algunos días laborales, pero muy cercanos entre sí.

El primer descanso extendido llegará en marzo

El primero de los fines de semana largos se dará durante la última semana de marzo. Allí se combinarán un día no laborable con un feriado nacional inamovible, lo que permitirá que muchas personas tengan hasta cuatro días seguidos de descanso.

El esquema será el siguiente:

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Sumados al sábado 21 y domingo 22, se configura un fin de semana XXL de cuatro días, ideal para realizar viajes cortos o descansar.

No obstante, es importante recordar que el lunes 23 no es un feriado obligatorio, por lo que cada empresa o institución definirá si ese día se trabaja normalmente o si se otorga el descanso.

El significado del 24 de marzo

El feriado del 24 de marzo es uno de los más significativos del calendario argentino. En esa fecha se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada destinada a recordar a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

A lo largo del país, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintas instituciones realizan actos y actividades de reflexión.

El lema “Nunca Más” se convirtió con el tiempo en un símbolo de la memoria colectiva argentina y de la defensa del sistema democrático. Por ese motivo, este feriado es inamovible dentro del calendario oficial.

Abril traerá otro fin de semana largo

Apenas unos días después del feriado de marzo, llegará otro período de descanso prolongado, esta vez vinculado a las celebraciones religiosas de Semana Santa y a una fecha histórica para el país.

El calendario establece lo siguiente:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que coincide con el Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Estas jornadas, sumadas al sábado y domingo, generarán otro fin de semana largo de cuatro días, uno de los más esperados del año.

La cercanía entre ambos descansos hace que muchos argentinos ya estén pensando en organizar mini vacaciones o escapadas, especialmente hacia destinos turísticos cercanos.

Un homenaje a los veteranos de Malvinas

El 2 de abril es una fecha cargada de significado histórico. Ese día se recuerda a los soldados argentinos que participaron en la Guerra de Malvinas en 1982.

Cada año se realizan actos oficiales, homenajes y encuentros con excombatientes en distintos puntos del país.

La coincidencia de esta jornada con el período de Semana Santa genera un fin de semana largo muy particular, en el que conviven actividades religiosas, eventos turísticos y actos conmemorativos.

Una oportunidad para el turismo interno

Para el sector turístico, los fines de semana largos representan uno de los momentos más importantes del año. Hoteles, restaurantes, empresas de transporte y destinos turísticos suelen registrar un fuerte incremento en la demanda.

Las escapadas cortas suelen ser las más elegidas. Ciudades cercanas, destinos de naturaleza o zonas costeras se preparan para recibir a miles de visitantes.

En muchos casos, estos períodos también impulsan actividades culturales, festivales gastronómicos y eventos locales, pensados especialmente para atraer visitantes durante los feriados.

Últimos días para disfrutar del calor

Otro factor que impulsa el interés por estos descansos es el clima. El período entre marzo y principios de abril suele ofrecer temperaturas templadas, ideales para actividades al aire libre.

Por eso, muchos argentinos aprovechan estas fechas para:

Hacer una escapada a la playa.

Realizar viajes a destinos naturales.

Disfrutar de actividades al aire libre.

Pasar tiempo en familia o con amigos.

Con la llegada del otoño, las temperaturas comienzan a descender progresivamente, lo que convierte a estos feriados en una de las últimas oportunidades del año para disfrutar del clima cálido.

Cómo queda el calendario de feriados para el resto del año

Más allá de estos dos descansos cercanos, el calendario argentino todavía cuenta con varios feriados y días no laborables en lo que resta del año.

Entre las fechas más destacadas figuran:

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: aniversario de la Revolución de Mayo.

17 de junio (trasladado al 15): homenaje al general Martín Miguel de Güemes.

20 de junio: Día de la Bandera, en honor a Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

17 de agosto: conmemoración del fallecimiento de José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre (trasladado al 23): Día de la Soberanía Nacional.

7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

8 de diciembre: celebración de la Inmaculada Concepción de María.

Estas fechas permiten varios fines de semana largos a lo largo del año, lo que genera oportunidades periódicas para el descanso y el turismo.

La importancia de los feriados en la economía

Aunque muchas personas ven los feriados principalmente como momentos de descanso, también tienen un impacto significativo en la economía.

El turismo interno se convierte en uno de los sectores más beneficiados. Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, comercios y transportes suelen experimentar un aumento notable en la actividad durante estos períodos.

Según distintos estudios del sector, los fines de semana largos pueden movilizar a millones de personas en todo el país, generando ingresos importantes para economías regionales.

Por eso, la incorporación de días no laborables con fines turísticos busca equilibrar el descanso de la población con el impulso a la actividad económica.

Dos fines de semana largos que generan expectativa

Con este panorama, la combinación de feriados de marzo y abril aparece como una de las más atractivas del calendario 2026.

Aunque no se trata de ocho días seguidos sin actividad, la cercanía entre ambos períodos crea una ventana ideal para organizar viajes o simplemente descansar.

Mientras algunos ya planean escapadas, otros ven en estas fechas la oportunidad perfecta para pasar más tiempo con la familia o desconectarse de la rutina diaria.

Lo cierto es que, con el verano llegando a su fin y el otoño a la vuelta de la esquina, estos dos fines de semana largos prometen convertirse en uno de los momentos más esperados del comienzo del año.