SE TERMINA: fecha límite para que ANSES deposite hasta $600.000 en tu cuenta

El plazo que fijó ANSES y que define el cobro del bono anual

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el 31 de marzo de 2026 será la fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al período anterior.

Inicialmente, el organismo había informado que el plazo final sería el 31 de diciembre, pero durante el último mes del año anunció una modificación que extendió el tiempo disponible para completar el trámite.

Ese cambio permitió que miles de familias que todavía no habían presentado la documentación tengan una nueva oportunidad para hacerlo.

La presentación es obligatoria porque permite verificar dos aspectos fundamentales del programa:

El cumplimiento del calendario de vacunación y controles de salud .

La asistencia escolar de los niños.

Estos controles forman parte de los requisitos del programa para garantizar que los menores reciban educación y seguimiento sanitario.

Cuánto dinero se puede cobrar con la libreta AUH

El pago de la Libreta AUH corresponde al 20% de la asignación que ANSES retuvo durante todo el año.

Ese dinero se acumula mes a mes y luego se entrega en un único pago cuando la libreta es presentada y aprobada.

Según los valores oficiales informados por el organismo, los montos aproximados que se abonarán son:

$188.069,40 por cada menor .

$612.401,00 por hijo con discapacidad.

Estos valores corresponden al cálculo anual de las retenciones realizadas durante el período anterior.

Es decir, aunque el pago se realice en 2026, el monto corresponde a lo retenido durante 2024.

Una vez presentada la libreta y verificada la información, el organismo suele tardar cerca de 60 días en acreditar el dinero en la cuenta del beneficiario.

AUH_ANSES

Qué es la libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH es un documento que acredita que los niños o adolescentes incluidos en la asignación cumplen con los requisitos de salud y educación exigidos por el programa.

Se trata de un mecanismo de control implementado para reforzar políticas públicas vinculadas al desarrollo infantil.

El formulario debe ser completado con información proveniente de dos instituciones:

El centro de salud , que certifica controles médicos y vacunas.

La escuela, que confirma la asistencia del niño.

Cuando esos datos quedan registrados y el documento es presentado ante ANSES, el organismo libera el pago del dinero retenido.

Este sistema busca asegurar que los beneficiarios del programa mantengan un vínculo regular con el sistema educativo y sanitario.

Cómo completar la Libreta AUH paso a paso

El proceso para completar la Libreta AUH puede iniciarse de forma digital a través del portal del organismo previsional.

Los pasos indicados por ANSES son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Buscar en el menú la sección Hijas e hijos .

Seleccionar la opción Libreta AUH para revisar la información cargada.

Verificar qué datos faltan completar sobre el niño o adolescente.

Elegir la opción “Generar libreta” para descargar el formulario PS 1.47.

Una vez descargado el formulario, el titular deberá imprimirlo y llevarlo a las instituciones correspondientes.

Dónde debe firmarse el formulario

El documento de la Libreta AUH debe completarse con información de dos organismos que certifican el cumplimiento de los requisitos.

El procedimiento continúa con estos pasos:

Llevar el formulario al centro de salud , donde se registrarán controles médicos y vacunación.

Presentarlo luego en la escuela, que confirmará la asistencia del menor.

Una vez que el formulario esté completo y firmado, el titular deberá presentarlo en una oficina de ANSES.

En ese momento se validará la documentación y comenzará el proceso administrativo que permitirá liberar el pago.

Cuándo se cobra el dinero retenido

Una vez que ANSES aprueba la documentación, el pago del dinero retenido no se acredita de inmediato.

El organismo informó que el proceso administrativo puede demorar hasta 60 días desde la validación del trámite.

El monto se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

Este pago anual representa uno de los ingresos más importantes del programa, ya que reúne todo el dinero retenido durante doce meses.

Por esa razón, el plazo del 31 de marzo se volvió una fecha clave para miles de beneficiarios que buscan recuperar ese dinero.