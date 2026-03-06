Milei anunció un nuevo bono para jubilados: de cuánto es y quién lo cobra

El pago del refuerzo se realizará en simultáneo con el haber mensual, respetando el calendario oficial de pagos establecido por el organismo. Es decir, los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite extra para acceder al bono.

La medida fue ratificada por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que decidió mantener este tipo de asistencia económica que ya se viene otorgando desde años anteriores a los jubilados con ingresos más bajos.

El objetivo principal es compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional, garantizando que quienes perciben la jubilación mínima puedan afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.

Aumento de haberes: cuánto subirán las jubilaciones en marzo

Además del bono extraordinario, los jubilados recibirán un incremento del 2,88% en sus haberes. Este aumento se aplica a todas las prestaciones que administra ANSES y forma parte del mecanismo de actualización mensual vigente.

De esta manera, el ingreso final que recibirán muchos jubilados en marzo será mayor al habitual, ya que el bono se suma al incremento del haber.

Según las cifras oficiales:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluyendo el bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

En el caso de quienes perciben la jubilación máxima, no recibirán el bono extraordinario, ya que el refuerzo está destinado únicamente a quienes cobran los haberes más bajos del sistema.

Cambios en el calendario de pagos de ANSES en marzo

El cronograma de pagos de marzo tendrá modificaciones puntuales debido a la presencia de un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos.

Estas jornadas afectan principalmente el calendario de quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.

Según el calendario oficial del Gobierno nacional:

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Debido a estas fechas, ANSES decidió adelantar algunos pagos previstos originalmente, evitando que los depósitos coincidan con jornadas sin actividad bancaria.

La resolución que organiza los pagos de todo 2026

El calendario previsional del año fue oficializado previamente mediante la Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a fines del año pasado.

En ese documento se establecieron las fechas de pago para todas las prestaciones durante 2026, aunque el organismo puede realizar ajustes puntuales cuando existen feriados o situaciones especiales.

Uno de los cambios más relevantes de marzo fue el siguiente:

Los jubilados con haberes superiores al mínimo cuyos documentos terminan en 0 y 1 debían cobrar originalmente el lunes 23 de marzo .

Debido al día no laborable, el pago se adelantó al viernes 20 de marzo.

De esta manera, el cronograma se reorganizó para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones en marzo de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados que perciben ingresos equivalentes al haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: desde el 9 de marzo

DNI terminados en 1: desde el 10 de marzo

DNI terminados en 2: desde el 11 de marzo

DNI terminados en 3: desde el 12 de marzo

DNI terminados en 4: desde el 13 de marzo

DNI terminados en 5: desde el 16 de marzo

DNI terminados en 6: desde el 17 de marzo

DNI terminados en 7: desde el 18 de marzo

DNI terminados en 8: desde el 19 de marzo

DNI terminados en 9: desde el 20 de marzo

En todas estas fechas se acreditará tanto el haber mensual como el bono extraordinario, en caso de que corresponda.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el calendario queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Este grupo no percibe el bono extraordinario, aunque sí recibe el aumento del 2,88% correspondiente a marzo.

Una política de refuerzos que se mantiene desde 2023

El bono para jubilados no es una medida nueva, sino que forma parte de una estrategia de refuerzos económicos que comenzó a aplicarse en años anteriores.

Desde 2023, distintos gobiernos implementaron pagos extraordinarios dirigidos específicamente a los jubilados que perciben ingresos mínimos, con el objetivo de evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo.

En este caso, la administración de Javier Milei decidió mantener este esquema de refuerzos, al menos durante los primeros meses de 2026.

Según explicaron fuentes del sistema previsional, estos bonos buscan equilibrar el impacto de los aumentos mensuales, que muchas veces no alcanzan para compensar completamente la suba del costo de vida.

Cómo saber si corresponde cobrar el bono

Para confirmar si un beneficiario recibirá el refuerzo, la clave está en el monto del haber previsional.

En líneas generales, recibirán el bono:

Jubilados que perciben la jubilación mínima

Pensionados con ingresos equivalentes al haber mínimo

Beneficiarios de algunas pensiones no contributivas

En cambio, quienes superan ese monto no acceden al refuerzo, aunque sí reciben los aumentos correspondientes a la movilidad previsional.

El bono no requiere inscripción ni trámite previo, ya que se acredita automáticamente junto con el haber.

Qué esperar para los próximos meses

Las decisiones sobre nuevos bonos o refuerzos para jubilados suelen anunciarse mes a mes, dependiendo del contexto económico y de la evolución de los ingresos del sistema previsional.

Por ese motivo, los beneficiarios deberán seguir atentos a las comunicaciones oficiales de ANSES, donde se informan tanto los aumentos como posibles pagos adicionales.

Mientras tanto, el anuncio del bono de marzo representa un alivio económico para millones de jubilados y pensionados, que verán incrementados sus ingresos en un momento clave del año.