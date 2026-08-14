Revelan fuertes internas tras la salida de la meteoróloga Marina Señuk de TN y El Trece: "Mucho maltrato"

Pero claro que detrás de esa sorpresiva última jornada de la meteoróloga en el canal del solcito, los conductores de Intrusos contaron que en el área de noticias de esa señal hay "mucho maltrato", y no son pocos los que se han ido por ese motivo, así como también por la falta de oportunidades que les dan de, por ejemplo, hacer streaming para sumar horas al aire e incrementar sus salarios.

Y puntualmente con relación a la salida de la joven comunicadora, confiaron que al enterarse la empresa que Señuk se renunciaba en busca de mejores oportunidades laborales, no dudaron en mandarla a la calle para que no pudiese despedirse personalmente de sus compañeros al aire.

Quién es Marina Señuk y cuál es su nuevo desafío profesional en los medios

Marina Señuk logró construir una trayectoria multifacética en los medios, donde combinó sus primeros pasos en el modelaje con la comunicación y el periodismo televisivo. Oriunda de Apóstoles, Misiones, comenzó a trabajar desde muy chica y, con los años, consiguió consolidarse como una de las figuras habituales de los noticieros de TN y El Trece.

Su vínculo con el mundo de la moda comenzó durante la adolescencia. A los 13 años realizó sus primeras experiencias como modelo y, apenas dos años después, tomó la decisión de instalarse en Buenos Aires para continuar desarrollando esa faceta profesional. En aquel momento, integró el staff de Pancho Dotto y participó de diferentes campañas publicitarias y eventos vinculados a la industria de la moda.

Pero su carrera no quedó limitada a las pasarelas y las producciones fotográficas. Con el objetivo de ampliar sus herramientas y fortalecer su trabajo frente a las cámaras, Marina Señuk también apostó por la formación académica. Es licenciada en Recursos Humanos, cursó estudios de Periodismo y además se capacitó en Locución.

Su incursión en la televisión llegó de la mano de diferentes propuestas como presentadora. Uno de los primeros lugares que tuvo especial relevancia en su recorrido fue TyC Sports, señal en la que comenzó a conducir el segmento destinado al pronóstico del tiempo.

Su exposición aumentó cuando reemplazó a Sol Pérez en esa función, ocupando el lugar que popularmente quedó asociado a “la chica del clima”. Sin embargo, Señuk buscó rápidamente despegarse de esa denominación y dejar en claro que su experiencia y preparación le permitían asumir otros desafíos dentro de la televisión.

En marzo de 2022 llegó uno de los grandes pasos de su carrera: se incorporó a TN y El Trece, canales pertenecientes al Grupo Artear. Allí continuó al frente de la información meteorológica, aunque también comenzó a desarrollar otras tareas vinculadas al periodismo, como la realización de móviles y su participación como conductora en diferentes segmentos.

Dentro de esa etapa, tuvo una presencia destacada en Arriba Argentinos, donde realizó informes sobre el clima y participó de móviles desde diferentes puntos de la ciudad. Con el correr del tiempo, su participación en pantalla fue creciendo hasta convertirse en una de las periodistas que acompañaban las primeras horas de la programación informativa.

Ahora, Marina Señuk vuelve a estar en el centro de las novedades televisivas. Este viernes, los conductores de Intrusos confirmaron su llegada a la pantalla de América TV al incorporarse a Lape Club Social, el ciclo matutino que conduce Sergio Lapegüe de lunes a viernes, sumando así un nuevo desafío a su recorrido profesional en los medios.