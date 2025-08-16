En vivo Radio La Red
Cómo fue el accidente en le que un tren embistió a un taxi que cruzó con la barrera baja

El conductor y su acompañante están prófugos desde que el Tren Sarmiento embistió al vehículo en el cruce de Avenida Nazca y Bacacay, en el barrio de Flores.

El video del taxi arrollado por un tren en el barrio porteño de Flores está generando conmoción. El accidente ocurrió poco antes de las 6 de la mañana en el cruce de avenida Nazca y Bacacay, donde una formación del tren Sarmiento, que se dirigía hacia Moreno desde la estación Once, embistió violentamente a un vehículo que intentó cruzar con las barreras bajas.

El piloto cordobés Claudio Segarra falleció tras un accidente en Río Cuarto

Según muestran las imágenes difundidas por la Policía de la Ciudad, el conductor del taxi aguardaba su turno detrás de otros dos autos en el paso a nivel. Pero, sin respetar las señales ni la indicación del banderillero que impedía el paso, decidió sobrepasarlos por el carril contrario. El resultado fue inmediato: el tren lo impactó en la parte delantera del vehículo.

El impacto fue tan fuerte que el Fiat Cronos, utilizado como taxi, giró sobre sí mismo y terminó incrustado contra una de las barreras de contención del paso peatonal. Afortunadamente, otra formación que venía en sentido contrario, rumbo a la estación Once, logró frenar a tiempo y evitó una tragedia mayor.

Embed

El parabrisas del auto quedó casi intacto, pero la trompa sufrió destrozos importantes. Lo más llamativo es que los ocupantes del taxi se dieron a la fuga apenas segundos después del accidente.

El testimonio clave: "El taxista se mandó igual"

Un testigo presencial relató a la prensa que las barreras estaban bajas y que el señalero hizo sonar el silbato para advertir que no debían cruzar. “El taxista se mandó igual. El tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga. El pasajero tomó otro taxi a pocos metros del lugar y el conductor bajó del auto y escapó por la vía”, detalló.

Este mismo testigo aseguró que antes de huir, el conductor dijo que iba a “buscar los papeles del auto”, pero nunca regresó. Desde entonces, el hombre está siendo buscado por la Policía Federal.

Otro elemento clave en la investigación son las fotografías que logró capturar un testigo del momento posterior al choque. En ellas se ve al chofer escapando por la vía y al acompañante tomando otro taxi, quien, según se informó, llevaba una bolsa que le había entregado el conductor. “El de blanco es el chofer que escapó por las vías, y el de campera negra, el acompañante que se llevó la bolsa”, explicó el testigo ante la prensa.

El veh&iacute;culo qued&oacute; apostado sobre una valla de contenci&oacute;n del paso a nivel, con la trompa destrozada (Prensa Polic&iacute;a de la Ciudad)

Estos detalles alimentan la sospecha de que los ocupantes podrían haber querido evitar ser identificados o descubiertos por algún motivo aún no revelado.

Cómo siguieron las tareas tras el accidente

Luego del choque, personal de Bomberos de la Ciudad y equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los pasajeros del tren, que fueron evacuados sin heridos. El taxi fue removido por los bomberos y el lugar quedó acordonado para el trabajo de los peritos.

Cerca de las 9 de la mañana, las tareas finalizaron. La formación fue retirada de las vías, se habilitó nuevamente la circulación sobre avenida Nazca en ambos sentidos y la línea Sarmiento retomó su funcionamiento normal.

