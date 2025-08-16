Cómo fue el accidente en le que un tren embistió a un taxi que cruzó con la barrera baja. 

El testimonio clave: "El taxista se mandó igual"

Un testigo presencial relató a la prensa que las barreras estaban bajas y que el señalero hizo sonar el silbato para advertir que no debían cruzar. “El taxista se mandó igual. El tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga. El pasajero tomó otro taxi a pocos metros del lugar y el conductor bajó del auto y escapó por la vía”, detalló.

Este mismo testigo aseguró que antes de huir, el conductor dijo que iba a “buscar los papeles del auto”, pero nunca regresó. Desde entonces, el hombre está siendo buscado por la Policía Federal.

Otro elemento clave en la investigación son las fotografías que logró capturar un testigo del momento posterior al choque. En ellas se ve al chofer escapando por la vía y al acompañante tomando otro taxi, quien, según se informó, llevaba una bolsa que le había entregado el conductor. “El de blanco es el chofer que escapó por las vías, y el de campera negra, el acompañante que se llevó la bolsa”, explicó el testigo ante la prensa.

El vehículo quedó apostado sobre una valla de contención del paso a nivel, con la trompa destrozada (Prensa Policía de la Ciudad)

Estos detalles alimentan la sospecha de que los ocupantes podrían haber querido evitar ser identificados o descubiertos por algún motivo aún no revelado.

Cómo siguieron las tareas tras el accidente

Luego del choque, personal de Bomberos de la Ciudad y equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los pasajeros del tren, que fueron evacuados sin heridos. El taxi fue removido por los bomberos y el lugar quedó acordonado para el trabajo de los peritos.

Cerca de las 9 de la mañana, las tareas finalizaron. La formación fue retirada de las vías, se habilitó nuevamente la circulación sobre avenida Nazca en ambos sentidos y la línea Sarmiento retomó su funcionamiento normal.