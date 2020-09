Agentes de viajes rechazan el nuevo cepo al dólar por el impacto de la suba del 35%: "Están destruyendo a 26 mil familias"

Roth: "El turismo genera divisas genera empleo y tributa en la Argentina" (Foto: captura de TV).

El turismo es uno de los sectores más perjudicados por la pandemia y, según afirman sus protagonistas, uno de los que aún no encuentra respuestas del Estado. En medio de un plan de preventa de pasajes y alojamientos para el verano que aún no está reglamentado, y sin protocolos formalizados, afirman que el nuevo cepo al dólar ahoga aún más a su industria por el aumento del 35% por gastos en moneda extranjera.

En diálogo con A24, la agente de viajes, Lucila Roth explicó: "Somos 26.000 familias que no podemos trabajar, pedimos auxilio al Estado pero aún no recibimos nada porque la ley de emergencia está aprobada, pero no está reglamentada".

"Sin ingresos, sin ayudas y, para colmo, a la cuarentena y al impuesto país de marzo se le agregó este encarecimiento del 35% por la compra en dólares", añadió.

La empresaria también se quejó porque pese a que falta muy poco tiempo para el comienzo de la temporada de verano, aún no está claro en qué condiciones se desarrollará. "No se puede planificar nada porque si bien los hoteles y las aerolíneas tienen protocolo, no se sabe si la persona a la que le vendés un pasaje a Tierra del Fuego, por ejemplo, tendrá que hacer una cuarentena de 15 días al llegar al destino", aseguró.

Por último, cuestionó severamente las recientes restricciones impulsadas por el Banco Central: "Entre el impuesto país del 30% al inicio de marzo y los meses de inactividad por la cuarentena, se le suma ahora el 35% por el dólar. Están destruyendo a 26 mil familias".