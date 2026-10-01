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Alarma en la Estación Constitución: un incendio provocó una intensa humareda y su evacuación

El fuego se había iniciado debajo de una de las escaleras mecánicas y provocó la presencia de humo en el hall de la estación. Una persona fue asistida por inhalación y trasladada por el SAME.

Incendio en Constitución: los bomberos controlaron el fuego

Incendio en Constitución: los bomberos controlaron el fuego, trasladaron a un herido

Un incendio se desató este jueves por la mañana en la estación Constitución, donde el fuego comenzó debajo de una de las escaleras mecánicas ubicadas en el sector de ingreso. La gran cantidad de humo obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y a evacuar el lugar de manera preventiva.

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Demoras y cancelaciones en el Tren Roca. (Foto: A24.com)

Bomberos trabajaron en la zona para controlar las llamas, mientras efectivos policiales y personal de Trenes Argentinos participaron del operativo. El humo había alcanzado el subsuelo del hall, un sector de gran circulación por el movimiento de pasajeros que utilizan la estación para combinar con el subte y distintas líneas de colectivos.

La situación ya fue controlada y el funcionamiento de la estación se encuentra normalizado. El servicio de trenes funciona con normalidad, al igual que las líneas de colectivos que circulan por la zona.

Una persona fue asistida por inhalación de humo

Durante el operativo, personal del SAME atendió a una persona que sufrió una intoxicación por inhalación de humo. El paciente fue trasladado para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron tres dotaciones del SAME, además de los bomberos y efectivos policiales. También se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y circulación de las ambulancias y permitir que los equipos de emergencia pudieran desarrollar las tareas.

La estación había sido evacuada durante el operativo

Mientras se desarrollaban las tareas para controlar el incendio, personal de Trenes Argentinos evacuó la estación para evitar que los pasajeros permanecieran en el interior del edificio.

El humo se concentró principalmente en el sector del hall y el subsuelo, por lo que se dispuso el desalojo preventivo mientras los bomberos trabajaban sobre el foco del incendio.

Además, durante el operativo se había interrumpido el tránsito en uno de los brazos de la avenida Brasil, en las inmediaciones de la estación. Con el avance de las tareas y la normalización de la situación, el servicio ferroviario retomó su funcionamiento habitual.

En pocas palabras

  • Incendio en Constitución: Se desató un fuego debajo de una escalera mecánica en la estación, provocando gran cantidad de humo.
  • Operativo de emergencia: Bomberos controlaron las llamas; el SAME asistió y trasladó a una persona por inhalación de humo.
  • Normalización: La estación fue evacuada preventivamente, pero el servicio de trenes y colectivos funciona con normalidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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