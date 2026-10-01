Alarma en la Estación Constitución: un incendio provocó una intensa humareda y su evacuación

En el lugar trabajaron tres dotaciones del SAME, además de los bomberos y efectivos policiales. También se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y circulación de las ambulancias y permitir que los equipos de emergencia pudieran desarrollar las tareas.

La estación había sido evacuada durante el operativo

Mientras se desarrollaban las tareas para controlar el incendio, personal de Trenes Argentinos evacuó la estación para evitar que los pasajeros permanecieran en el interior del edificio.

El humo se concentró principalmente en el sector del hall y el subsuelo, por lo que se dispuso el desalojo preventivo mientras los bomberos trabajaban sobre el foco del incendio.

Además, durante el operativo se había interrumpido el tránsito en uno de los brazos de la avenida Brasil, en las inmediaciones de la estación. Con el avance de las tareas y la normalización de la situación, el servicio ferroviario retomó su funcionamiento habitual.