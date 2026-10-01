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AUH de ANSES: montos y cambios anunciados para noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el nuevo procedimiento de validación automática para liberar los fondos acumulados de la asignación, detallando los montos vigentes y el cronograma de pagos.

AUH de ANSES: montos y cambios anunciados para noviembre 2026

AUH de ANSES: montos y cambios anunciados para noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir del 1 de noviembre de 2026, la verificación del cumplimiento de los controles sanitarios, los esquemas de vacunación y la asistencia escolar, necesarios para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se realizará de forma automática.

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Mediante la Resolución 290/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo informó que implementará un sistema de interoperabilidad con la Secretaría de Educación para agilizar la liquidación de los montos reservados sin requerir la gestión presencial de la Libreta AUH, salvo en casos de inconsistencias o reclamos.

¿Qué cambiará a partir de noviembre para cobrar el 20% retenido de la AUH?

La principal modificación introducida por la normativa radica en el reemplazo de la presentación obligatoria de la Libreta por un sistema de validación digital e interoperable entre áreas del Estado.

  • Intercambio automático de datos: ANSES recibirá de manera directa la información sobre la asistencia escolar de los menores desde los cinco años y los controles sanitarios remitidos por el Ministerio de Capital Humano.
  • Liquidación del saldo: una vez cruzados y validados los datos en el sistema oficial, el organismo procederá a depositar de forma directa el porcentaje acumulado.
  • Instancia de resguardo: si el organismo no cuenta con la información necesaria en sus bases o si el titular formula un reclamo por errores de registro, se mantendrá habilitada la presentación tradicional de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

¿Cómo se compone el monto de la AUH y cuánto se paga en octubre de 2026?

Con la aplicación del incremento del 1,66% establecido por la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes de la AUH se estructuran de la siguiente manera:

  • Haber bruto total: la prestación general se ubica en $156.588 durante el mes de octubre.
  • Cobro mensual del 80%: los titulares perciben de forma directa la suma de $125.270,40 mes a mes según el calendario oficial.
  • Retención mensual del 20%: el organismo retiene un total de $31.317,60 por cada hijo, monto que quedará sujeto al nuevo sistema de acreditación automática que comenzará a pagarse desde noviembre.

¿Cómo afecta el feriado de octubre al calendario de pagos de la AUH?

El cronograma de acreditaciones sufrirá una interrupción temporal debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, jornada en la que no operarán las entidades bancarias. Los pagos se reanudarán con normalidad a partir del martes 13, ordenándose según la terminación del documento de cada titular.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para la AUH en octubre de 2026?

El organismo previsional estableció el esquema de pagos escalonado para los titulares de la asignación durante el décimo mes del año:

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre.

En pocas palabras

  • Validación automática AUH: Desde noviembre, ANSES validará requisitos de forma automática para liberar el 20% retenido.
  • Cambio en trámites: Se reemplaza la Libreta AUH por un sistema digital interoperable entre ANSES y otras secretarías.
  • Montos y fechas: Se detallan los haberes de octubre y el cronograma de pagos, que se verá afectado por un feriado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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