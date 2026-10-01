AUH de ANSES: montos y cambios anunciados para noviembre 2026

Haber bruto total: la prestación general se ubica en $156.588 durante el mes de octubre.

Cobro mensual del 80%: los titulares perciben de forma directa la suma de $125.270,40 mes a mes según el calendario oficial.

Retención mensual del 20%: el organismo retiene un total de $31.317,60 por cada hijo, monto que quedará sujeto al nuevo sistema de acreditación automática que comenzará a pagarse desde noviembre.

¿Cómo afecta el feriado de octubre al calendario de pagos de la AUH?

El cronograma de acreditaciones sufrirá una interrupción temporal debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, jornada en la que no operarán las entidades bancarias. Los pagos se reanudarán con normalidad a partir del martes 13, ordenándose según la terminación del documento de cada titular.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para la AUH en octubre de 2026?

El organismo previsional estableció el esquema de pagos escalonado para los titulares de la asignación durante el décimo mes del año: