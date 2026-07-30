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La polémica estrategia de Tini con Hanssen en Gran Hermano que desató una ola de críticas en las redes

Tini admitió que su acercamiento a Hanssen en Gran Hermano forma parte de una estrategia para eliminarlo y las redes no tardaron en reaccionar.

30 jul 2026, 00:31
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TINI Y HANSSEN, GH
TINI Y HANSSEN, GH

Tini dejó al descubierto cuál es su verdadera estrategia con Hanssen dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Aunque desde que ingresó a la casa se mostró muy cercana al participante, con besos, abrazos y miradas cómplices, la exjugadora confesó que todo forma parte de un plan y que su objetivo es sacarlo del reality.

En una charla con las cámaras, la influencer sorprendió al admitir que el acercamiento nunca fue sincero: "Me da risa porque él se cree todo. Después cuando salga y vea que lo voté y que me parecía una planta insípida... ahí chau".

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Luego explicó que, para ella, este tipo de movimientos también forman parte del juego y no dudó en ir por más: "Uno acá viene a ser traicionero también". "Yo no tengo amor por nadie. Por Fabio, que lo extraño un poquito... puede ser, pero a este...", dijo haciendo el gesto de cortarse el cuello con el dedo. "Él se cree importante, no le vamos a dar ese lugar, que se lo crea", agregó picante.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del programa, quienes cuestionaron la estrategia de Tini y consideraron que, lejos de perjudicar a Hanssen, podría estar fortaleciéndolo de cara al público. "Es una tarada, lo único que está logrando con esa actitud de trola y de forra es que la gente esté empatizando con el insípido de Hanssen"; "Tini, qué personaje de novela te comiste? Se hace la Andrea del River, jajaja, basta, háganle la fulminante a esa mujer noo es tu GH, hermana"; "Eso cree ella, en realidad lo está favoreciendo. Este coqueteo falso no tiene sentido para el juego"; "Bueno, entonces, le esta saliendo mal la jugada porque desde que entró solo le subió la imagen", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cuál fue la dura sanción que aplicó Gran Hermano

Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living y les comunicó una decisión clave que alteró por completo el rumbo del juego.

En la gala de nominación del 29 de julio, el Big, molesto por los constantes complots y la falta de cuidado en las votaciones, dejó ver su enojo y lanzó un anuncio contundente.

"Hay algo que tengo muy claro: puedo comprender que en estas instancias de la competencia la casa viva un clima de mayor tensión y que aumente la rivalidad entre ustedes, pero nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas. Siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot y la inducción de votos", expresó con firmeza.

Acto seguido, reveló que en los últimos días había detectado varias charlas entre los participantes en las que intentaban acordar estrategias de votación para perjudicar a otros. "En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios participantes que, sin ningún tipo de disimulo, procuraban acordar votos para perjudicar a uno o más compañeros. Por lo tanto, les anuncio que todas aquellas nominaciones teñidas de irregularidades fueron anuladas", comunicó.

El Big también se detuvo en un caso específico que involucraba a quien había hecho la nominación espontánea, una herramienta clave dentro del reality. "Permítanme detenerme en un caso puntual: uno de ustedes realizó la nominación espontánea, pero incumplió una regla esencial: mantener silencio. En más de una ocasión, reveló de manera burda, grosera, sus votos. De más está decir que quedarán sin efecto", explicó.

Finalmente, informó la sanción que decidió aplicar: "Voy a aplicar una sanción colectiva. Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto. Jueguen limpio y no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas".

     

 

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