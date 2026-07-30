La polémica estrategia de Tini con Hanssen en Gran Hermano que desató una ola de críticas en las redes

Cuál fue la dura sanción que aplicó Gran Hermano

Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living y les comunicó una decisión clave que alteró por completo el rumbo del juego.

En la gala de nominación del 29 de julio, el Big, molesto por los constantes complots y la falta de cuidado en las votaciones, dejó ver su enojo y lanzó un anuncio contundente.

"Hay algo que tengo muy claro: puedo comprender que en estas instancias de la competencia la casa viva un clima de mayor tensión y que aumente la rivalidad entre ustedes, pero nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas. Siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot y la inducción de votos", expresó con firmeza.

Acto seguido, reveló que en los últimos días había detectado varias charlas entre los participantes en las que intentaban acordar estrategias de votación para perjudicar a otros. "En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios participantes que, sin ningún tipo de disimulo, procuraban acordar votos para perjudicar a uno o más compañeros. Por lo tanto, les anuncio que todas aquellas nominaciones teñidas de irregularidades fueron anuladas", comunicó.

El Big también se detuvo en un caso específico que involucraba a quien había hecho la nominación espontánea, una herramienta clave dentro del reality. "Permítanme detenerme en un caso puntual: uno de ustedes realizó la nominación espontánea, pero incumplió una regla esencial: mantener silencio. En más de una ocasión, reveló de manera burda, grosera, sus votos. De más está decir que quedarán sin efecto", explicó.

Finalmente, informó la sanción que decidió aplicar: "Voy a aplicar una sanción colectiva. Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto. Jueguen limpio y no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas".