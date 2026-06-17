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Alerta nacional por la desaparición de una cápsula con cesio radiactivo en un instituto médico

El elemento era utilizado para calibrar equipos de medicina nuclear. La ARN emitió una alerta en todo el país para intentar localizarlo.

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El elemento era utilizado para calibrar equipos de medicina nuclear en un instituto médico de Rosario (Foto: Gentileza Cadena 3)

El elemento era utilizado para calibrar equipos de medicina nuclear en un instituto médico de Rosario (Foto: Gentileza Cadena 3)

El robo de una cápsula con material radiactivo de un instituto médico de Rosario activó una alerta nacional y puso en marcha los protocolos de emergencia previstos para este tipo de situaciones. El faltante fue detectado durante la tarde del martes en un centro de salud ubicado sobre calle Rioja al 1500, en pleno centro de la ciudad.

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La marca dejada por un gato que causa alarma por un peligro radiactivo en Fukuyama, Japón. (Foto: Gentileza Daily Express)

Según la denuncia presentada ante la Policía, la cápsula contenía cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi) y era utilizada para la calibración de equipos de medicina nuclear. El material se encontraba dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, con dimensiones aproximadas de 12 centímetros de alto por 10 de ancho.

cesio 137

La fuente radiactiva había sido adquirida por el instituto el 21 de junio de 2007. Su ausencia fue advertida cuando el personal se disponía a realizar una calibración de rutina en el área de medicina nuclear.

La desaparición

De acuerdo con la información aportada en la denuncia, la cápsula había sido utilizada por última vez el viernes 12 de junio. Luego de esa tarea, quedó almacenada dentro de una caja de plomo sobre una mesada del laboratorio.

Ese contenedor contaba con una tapa de gran peso que se abría hacia arriba, aunque no poseía ningún sistema de cierre con llave.

bindaje de plomo

El acceso al laboratorio estaba restringido a dos técnicos radiólogos especializados en medicina nuclear. Además, dos médicos ingresaban de manera excepcional para confeccionar informes, aunque no manipulaban este tipo de materiales.

La persona que realizó el llamado a la Policía señaló que no recordaba cuál de los dos técnicos había utilizado la cápsula por última vez. No obstante, indicó que cada procedimiento de calibración queda asentado en un libro de actas que luego es supervisado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Activaron el protocolo de emergencia

Una vez confirmada la desaparición, la ARN fue notificada del hecho y activó el protocolo nacional previsto para este tipo de incidentes. El organismo informó la situación a las instituciones que intervienen ante emergencias vinculadas con material radiactivo.

En paralelo, el denunciante manifestó que desconocía si el instituto cuenta con cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido. También informó que aportó fotografías de la cápsula desaparecida para colaborar con la investigación.

Por su parte, la ARN detalló que la fuente sustraída era en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente y que se encontraba dentro de su blindaje correspondiente.

Además, aseguró que el riesgo radiológico es muy bajo. Sin embargo, advirtió que, en caso de encontrarla, no debe ser tocada ni manipulada.

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición y calibración.

Debido a la radiación que emite, su almacenamiento y manipulación requieren estrictas medidas de seguridad. Habitualmente, este tipo de material se conserva y transporta en contenedores blindados con plomo u otros elementos capaces de reducir la exposición a la radiación.

Mientras la fuente permanezca encapsulada y sin daños dentro de su contenedor de protección, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación incorrecta o la apertura del dispositivo podrían generar exposiciones potencialmente peligrosas para las personas.

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