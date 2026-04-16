Tensión en el Atlántico Sur: Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas
Desde la provincia de Tierra del Fuego - las Islas Malvinas forman parte de su territorio - se hizo un reclamo enérgico porque el país vecino habría autorizado a un avión militar inglés a aterrizar en Carrasco, sobrevolando el espacio aéreo nacional.
Un avión militar británico, eje de una polémica diplomática con Uruguay. (foto. Gentileza Zona militar)
La Argentina y Uruguay están en una disputa diplomática por causa de un avión militar británico que habría volado desde las Islas Malvinas hasta aterrizar en el aeropuerto de Maldonado, en el país vecino. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego publicó un extenso mensaje de protesta por la red social "X". Allí relata la autorización que el gobierno de Uruguay le habría dado a un avión militar británico para que volara desde las Islas Malvinas hasta el aeropuerto de Carrasco en el vecino país.
El reclamo formaliza un reclamo porque la nave es militar, habría salido de suelo argentino ocupado ilegítimamente por un país extranjero y, en su trayecto hasta Uruguay, voló por el espacio aéreo nacional. En su parte más significativa, el mensaje dice que la aeronave, un Airbus A400M , habría apagado su transponder, dispositivo electrónico que permite ubicar a la nave en los radares.
El comunicado del Secretario de Malvinas de Tierra del Fuego
"Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas #Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino".
"Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al Embajador de la @UruEnArgentina solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual".
"Del mismo modo, exigimos a la #ANAC que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido. La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra Provincia y de la República Argentina".
Uruguay ha tenido históricamente una serie de disputas con la Argentina por autorizar barcos y aviones británicos a operar en su territorio desde o hacia Malvinas. En este caso, no parece que se haya tratado de una emergencia que requiere una ayuda innegable, sino un vuelo "normal" que el país oriental autorizó.
Incidente diplomático con Uruguay por Malvinas
La reforma constitucional de 1994 determinó que las Islas Malvinas y la demás del Atlántico sur forman parte del territorio de Tierra del Fuego. Es por eso que Andrés Dachary, el funcionario del gobierno fueguino, presentó en las redes sociales una queja formal por ese vuelo irregular desde Malvinas hasta Carrasco, el aeropuerto internacional de Montevideo.
Así, volvió a encender una señal de alerta en el Atlántico Sur. El vuelo militar británico según denunció la administración provincial, habría operado entre Montevideo y las Islas Malvinas atravesando espacio aéreo argentino sin autorización. Es importante aclarar que como las Malvinas son argentinas, cualquier vuelo que se origine o termine en ese lugar ya supone una violación de nuestro espacio aéreo.
Em este caso, la reacción fue inmediata, ante el vuelo cumplido por una máquina Airbus A400M de la Fuerza Aérea británica. El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, confirmó que se enviaron pedidos formales de explicaciones tanto a la embajada uruguaya en Buenos Aires como a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El objetivo es claro: reconstruir qué ocurrió exactamente en ese trayecto y determinar si hubo una violación de la soberanía aérea.
El punto más delicado de la denuncia es técnico, pero con fuerte impacto político. Según Dachary, el avión - el Airbus A400M - habría volado “sin autorización” e incluso con el transponder apagado durante parte del recorrido, lo que dificulta su trazabilidad en los sistemas de control aéreo.
En este contexto, la provincia exige datos concretos: registros, trazas de radar y reportes de tránsito aéreo que permitan verificar si la aeronave efectivamente ingresó o sobrevoló territorio argentino. La demanda no es menor. En juego aparecen tres conceptos sensibles: seguridad operacional, integridad territorial y soberanía.
Pero el episodio no es aislado. Se inscribe en una dinámica más amplia: el uso recurrente de Uruguay como escala logística por parte del Reino Unido para sostener su conexión con Malvinas. Un esquema que, aunque no siempre visible, refuerza la presencia británica en la región y reabre tensiones diplomáticas con Argentina. La pirmera vez se dio durante el gobierno de Raúl Alfonsín con un barco que salió de Malvinas y fue autorizado a atracar en el puerto de Montevideo por una "avería".
Desde Tierra del Fuego, el mensaje es directo. La provincia anticipó que impulsará todas las acciones institucionales necesarias para esclarecer el hecho y defender lo que considera intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Es por eso que el funcionario fueguino recuerda en un momento de su mensaje: "Uruguay ha tenido históricamente una serie de disputas con la Argentina por autorizar barcos y aviones británicos a operar en su territorio desde o hacia Malvinas".
Ahora, falta conocer la respuesta del gobierno uruguayo sobre el porqué de la autorización a una aeronave militar británica para volar desde Malvinas hasta el aeropuerto de su capital.