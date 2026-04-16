Tensión en el Atlántico Sur: Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas

"Del mismo modo, exigimos a la #ANAC que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido. La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra Provincia y de la República Argentina".

Uruguay ha tenido históricamente una serie de disputas con la Argentina por autorizar barcos y aviones británicos a operar en su territorio desde o hacia Malvinas. En este caso, no parece que se haya tratado de una emergencia que requiere una ayuda innegable, sino un vuelo "normal" que el país oriental autorizó.

mapa vuelo polémico El vuelo del avión militar británico que provocó la protesta de la provincia de Tierra del Fuego que contiene a las Islas malvinas en su territorio. (Foto: A24.com)

Incidente diplomático con Uruguay por Malvinas

La reforma constitucional de 1994 determinó que las Islas Malvinas y la demás del Atlántico sur forman parte del territorio de Tierra del Fuego. Es por eso que Andrés Dachary, el funcionario del gobierno fueguino, presentó en las redes sociales una queja formal por ese vuelo irregular desde Malvinas hasta Carrasco, el aeropuerto internacional de Montevideo.

Así, volvió a encender una señal de alerta en el Atlántico Sur. El vuelo militar británico según denunció la administración provincial, habría operado entre Montevideo y las Islas Malvinas atravesando espacio aéreo argentino sin autorización. Es importante aclarar que como las Malvinas son argentinas, cualquier vuelo que se origine o termine en ese lugar ya supone una violación de nuestro espacio aéreo.

Em este caso, la reacción fue inmediata, ante el vuelo cumplido por una máquina Airbus A400M de la Fuerza Aérea británica. El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, confirmó que se enviaron pedidos formales de explicaciones tanto a la embajada uruguaya en Buenos Aires como a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El objetivo es claro: reconstruir qué ocurrió exactamente en ese trayecto y determinar si hubo una violación de la soberanía aérea.

El punto más delicado de la denuncia es técnico, pero con fuerte impacto político. Según Dachary, el avión - el Airbus A400M - habría volado “sin autorización” e incluso con el transponder apagado durante parte del recorrido, lo que dificulta su trazabilidad en los sistemas de control aéreo.

En este contexto, la provincia exige datos concretos: registros, trazas de radar y reportes de tránsito aéreo que permitan verificar si la aeronave efectivamente ingresó o sobrevoló territorio argentino. La demanda no es menor. En juego aparecen tres conceptos sensibles: seguridad operacional, integridad territorial y soberanía.

Pero el episodio no es aislado. Se inscribe en una dinámica más amplia: el uso recurrente de Uruguay como escala logística por parte del Reino Unido para sostener su conexión con Malvinas. Un esquema que, aunque no siempre visible, refuerza la presencia británica en la región y reabre tensiones diplomáticas con Argentina. La pirmera vez se dio durante el gobierno de Raúl Alfonsín con un barco que salió de Malvinas y fue autorizado a atracar en el puerto de Montevideo por una "avería".

Desde Tierra del Fuego, el mensaje es directo. La provincia anticipó que impulsará todas las acciones institucionales necesarias para esclarecer el hecho y defender lo que considera intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

Es por eso que el funcionario fueguino recuerda en un momento de su mensaje: "Uruguay ha tenido históricamente una serie de disputas con la Argentina por autorizar barcos y aviones británicos a operar en su territorio desde o hacia Malvinas".

Ahora, falta conocer la respuesta del gobierno uruguayo sobre el porqué de la autorización a una aeronave militar británica para volar desde Malvinas hasta el aeropuerto de su capital.