AUH y Tarjeta Alimentar en junio 2026: cuánto cobrará una familia con tres hijos

Sin embargo, el organismo previsional continuará aplicando la retención mensual del 20%, que se libera únicamente cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por ese motivo, el monto que efectivamente ingresará cada mes será el siguiente:

AUH por hijo: $115.650

$115.650 Retención mensual: $28.912

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación tendrá un incremento todavía mayor:

AUH por discapacidad: $472.095

$472.095 Monto directo a cobrar: aproximadamente $377.676

A diferencia de la AUH tradicional, esta asignación no tiene límite de edad para titulares con discapacidad.

Bono AUE ANSES mayo 2026

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

El sistema de pago de la AUH establece que ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio. El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH.

Ese trámite sirve para acreditar:

Los controles de salud de los menores

El cumplimiento del calendario de vacunación

La asistencia escolar

Una vez entregada la documentación, ANSES libera el dinero retenido durante todo el año, que puede representar una suma importante para muchas familias.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en junio 2026

El Gobierno nacional confirmó que la Tarjeta Alimentar mantendrá en junio los valores actualizados que comenzaron a pagarse en mayo, luego de un incremento del 38,3% que puso fin a casi dos años sin modificaciones.

Los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $72.250

$72.250 Hogares con dos hijos: $113.299

$113.299 Familias con tres hijos o más: $149.425

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Cuánto cobra una familia tipo entre AUH y Tarjeta Alimentar

Con los nuevos valores de junio 2026, las familias beneficiarias podrán alcanzar ingresos considerablemente más altos sumando ambas prestaciones.

Familia con un hijo

Una madre beneficiaria de AUH con un hijo cobrará:

$115.650 de AUH

$72.250 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $187.900

Familia con dos hijos

En el caso de hogares con dos menores a cargo, el ingreso será:

$231.300 de AUH

$113.299 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $344.599

Familia con tres hijos

Las familias más numerosas serán las que recibirán el ingreso más elevado:

$346.950 de AUH

$149.425 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $496.375

A estos montos todavía podrían agregarse otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, programas provinciales o ayudas municipales.

Calendario de pagos de AUH en junio 2026

ANSES ya confirmó el cronograma de pagos para AUH correspondiente a junio: