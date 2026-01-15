"Tiene cara de enamorada": las fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres cenando en Cariló

Además, Pochi remarcó un detalle que no pasó desapercibido: en una de las imágenes, Bonelli aparece con "cara de enamorada", lo que alimenta aún más las especulaciones sobre un posible romance.

Qué dijo Chechu Bonelli salió tras las versiones de romance con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara

Tras la inesperada ruptura con Darío Cvitanich el año pasado, después de 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu Bonelli volvió a hablar de su presente sentimental. La modelo fue vinculada en las últimas semanas con Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara, y decidió aclarar cómo atraviesa esta nueva etapa.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Bonelli definió su 2025 como un período especial: "de renacimiento", y expresó con honestidad: “Tuve que aprender mucho desde el dolor”, haciendo referencia directa al impacto de la separación.

Mucho más tranquila que en los primeros meses posteriores a la noticia del romance de Cvitanich con Ivana Figueiras, la conductora se animó a contar cómo cambió su vida desde aquel momento difícil.

“El año pasado sufrí más de lo que disfruté. Lo que más me dolió fue no tener ya ese lazo de papá, mamá y las hijas bajo un mismo techo en una misma casa”, confesó. Además, explicó cómo es hoy el vínculo con su ex: “No hablamos más que por las nenas. También tenemos un acuerdo mutuo de respetarnos y no salir a hablar de estas cosas públicamente y creo que eso es lo mejor”. En ese mismo sentido, agregó una reflexión que muestra su recuperación emocional: “Estoy muy contenta conmigo misma porque siento que volví a ser feliz y a sentir orgullo de mi misma”.

El cronista aprovechó para consultarle sobre la foto que Yanina Latorre difundió recientemente, en la que se la ve junto a Facundo Pieres en la playa y donde se insinuaba un beso. Bonelli respondió entre risas y complicidad: “Es Inteligencia Artificial, chicos”.

El periodista insistió: “¿Los besos también son IA? Yanina Latorre dijo que hubo beso”. Sin dudar, Chechu negó cualquier acercamiento romántico: “¿Qué besos? ¡No pasó nada!”, lanzó tajante.

Finalmente, aclaró cuál es el verdadero vínculo que la une a Pieres: “A Facu lo conozco hace más de 20 años, literal. Les prometo que no pasó nada. Fui a saludar a mis hijas, que estaban en José Ignacio, me fui a la playa y lo crucé. Se sentó a tomar unos mates y alguien tomó un retrato de ese momento, pero nada más. Lo conozco hace un montón”.