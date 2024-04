Alfabetización: la campaña que busca visibilizar la crisis de Argentina

La cifra asciende al 61,5% entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico. En nuestro país, solo 1 de cada 10 alumnos (14%) se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura. Mientras que, para la región, el promedio es 2 de cada 10 alumnos (21%). En Brasil (30%) y Perú (30,8%), 3 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel más alto.

La Argentina atraviesa una crisis en el aprendizaje de la lectura y la escritura que se proyecta a lo largo de la trayectoria de los estudiantes en todos los niveles socioeconómicos. Así lo confirman los resultados internacionales PISA 2022, que, evaluando una muestra de estudiantes de 15 años de 81 países, indican que 7 de cada 10 estudiantes en el nivel socioeconómico más bajo no alcanzan el nivel mínimo en lectura mientras que en el nivel socioeconómico más alto son 3 de cada 10 los estudiantes que tampoco lo alcanzan.

La Argentina además está en desventaja con otros países de la región. Los estudiantes argentinos más ricos, son los segundos más ricos de la región, y aun así tienen peores resultados en la evaluación PISA que sus pares de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México.

Belén De Gennaro, directora de Campañas de Argentinos por la Educación, explicó: “La evidencia muestra que en la Argentina hay un problema muy serio de alfabetización inicial, sin distinción por nivel socioeconómico. Esto tiene un efecto transversal en el aprendizaje de otras materias y además atraviesa todo el recorrido de los estudiantes por la escuela. Lo que estamos pidiendo es que la alfabetización inicial sea máxima prioridad tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos provinciales”.

Estefanía Alcaraz Clouet, responsable del Programa Educativo de la ONG Educar y Crecer, agregó: “La alfabetización es un aspecto del derecho a la educación y, por eso, es considerada un derecho humano, un recurso para la autonomía personal y un factor de desarrollo social. Ser alfabetizado/a no es un estado sino un proceso sociocultural que nos permite interpretar sentidos, el mundo que nos rodea y comunicarnos”.

“Si bien un alto nivel educativo no asegura un buen empleo, un bajo nivel garantiza un mal empleo o bien la desocupación estructural. Solo con educación no alcanza, sin educación no se puede. De esta forma, atentar (por acción u omisión) contra el derecho de todo niño, niña y adolescente a tener una infancia escolarizada, no solo significa atentar contra su derecho a la educación, al juego y a la salud, sino también a restringir sus posibilidades de ascenso social”, cerró Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Asociación Conciencia.