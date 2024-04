Connie Ansaldi fue letal y apuntó contra la marcha por la educación pública: "Vayan a laburar"

"Dejen de hacer proselitismo en las redes y vayan a laburar. Otra cosa; los hospitales hace años que son un desastre y están colapsados. Está buenísimo ir a protestar, pero me llama la atención que se hayan acordado ahora", continuó la influencer.

Y agregó: "Quien tiene plata para pagar la universidad pública, la tiene que pagar. Para que el que no puede pagarla, pueda aprovecharla como recurso. No tiene que ser gratis para todos. El que puede tiene que pagar un arancel básico para sostenerla entre todos. Si tanto les preocupa la universidad pública, porque la educación es la base para salir adelante, todos tenemos que colaborar".

Además, planteó: "Dejen de hacer demagogia con la plata ajena. Si les importa tanto, podríamos cambiar las cosas. La educación tiene que ser pública y gratuita para quienes se rompen cu... y se lo ganan, y realmente no lo pueden pagar. No para gente que está becada años porque no mueve el totó y tarda 12 años en recibirse porque, total, es gratis".

"La auditoría la deberían exigir todos. ¿O de qué tienen miedo? Que la pidan. No negocien con eso porque nosotros, la gente de bien, los apoyamos", concluyó la comunicadora.

La furia de Dalma Maradona a las críticas por marchar en favor de la educación pública

Dalma Maradona fue el centro de críticas tras mostrar su apoyo a la movilización en defensa de la educación pública que tuvo lugar el martes 23 de abril en varios puntos del país en contra del presupuesto que el Gobierno de Javier Milei destinó para las universidades estatales.

La hija de Diego Maradona dijo presente en una de las manifestaciones y desde sus historias de Instagram contestó a varios comentarios de haters que la cuestionaron por este tema.

Muchos usuarios de redes pusieron en duda el vínculo de la hermana de Gianinna con la universidad pública y la madre de Roma y Azul fue contundente en su descargo.

“Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí!”, explicó categórica Dalma Maradona.

Y agregó: “Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, ¡ORGULLOSA DE HABER SIDO PARTE!” #Yodefiendolauniversidadpública”.

Dalma se recibió de licenciada en actuación en 2011 tras cinco años de carrera cuando la institución en la cual cursó se llamaba IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte.