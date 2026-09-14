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Verónica Lozano le puso los puntos a Costa tras su internación: "Lo habías dejado y..."

La conductora de Cortá por Lozano, Vero Lozano, se puso firme con su panelista, Costa, que regresó al ciclo tras ocho días hospitalizada.

14 sept 2026, 18:58
Verónica Lozano le puso los puntos a Costa tras su internación: Lo habías dejado y...

Verónica Lozano le puso los puntos a Costa tras su internación: "Lo habías dejado y..."

Verónica Lozano le puso los puntos a Costa tras su internación: Lo habías dejado y...

Verónica Lozano le puso los puntos a Costa tras su internación: "Lo habías dejado y..."

El regreso de Costa a Cortá por Lozano luego de ocho días de internación estuvo marcado por la severidad maternal de Verónica Lozano, que le puso los puntos en vivo a su panelista.

"De acá hacia adelante tengo que cuidarme lo máximo, con cuidados intensivos o especiales. Es una opción de vida. Ahora tendré que concentrarme en mi bienestar, en mi salud. En una opción que es el sólo por hoy", blanqueó Costa.

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Ahí la conductora lo simplificó: "O sea, cuidarte, descansar... ¡Vos estabas fumando, yo no sabía que estabas fumando! Sos una...".

El ida y vuelta de Verónica Lozano y Costa

Costa: Yo volví a fumar por la depresión.

Vero: Habías dejado. Después no nos contaste que volviste.

Costa: Pero volví. ¿Qué adicto te cuenta? Y voy a poder dejar de fumar otra vez... Porque lo que vos tenés que sacar de tu vida son las toxinas. Y esa purificación no es solo física, es espiritual.

Vero: Costi has hecho tanto. Porque no solo que hay un Dios que te dijo vos (no morís), sino que también vos te paristeis. Entonces, tanto esfuerzo, que muchas veces lo hablamos en mi intimidad y me tomo el atrevimiento de decirlo: "¡Dale, loca!".

"Empezá a quererte más, cuidarte más, y respetarte más a vos misma, en ese sentido. Tomar mejores decisiones. Todos nos equivocamos. Y en esto del día a día, bueno, hoy es la posibilidad también de volver a construirte de nuevo. Y te queremos. No necesitamos que llames más la atención. Porque vos estás así también para llamar la atención", agregó Vero.

Costa: ¿Te parece?

Vero: Sí. Sí. Y te queremos.

Costa: Yo sé que sí.

Vero: ¿Entonces?

Costa: Agradecer a todos mis compañeros. A todos, todos, todos. No solo de acá, sino de allá. De la radio también. Todos pendientes.

Qué dijo Costa sobre su internación

En diálogo con PrimiciasYa, Costa había dado detalles del cuadro que la llevó a terapia intensiva: "Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección", explicó en ese momento, y agregó que se sentía "muy bien atendida en Medicus", mientras evolucionaba favorablemente hasta poder ser trasladada a una habitación común.

     

 

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