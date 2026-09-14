Bomba en MasterChef Celebrity: quién es la figura que reemplazará a L-Gante

La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity obligó a Telefe a mover rápidamente sus fichas y, este lunes, Yanina Latorre reveló quién será el famoso que ocupará su lugar en la competencia gastronómica.
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Tras la sorpresiva salida del cantante, Telefe tomó una decisión y convocó a una reconocida figura para sumarse a MasterChef Celebrity.
La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity obligó a Telefe a mover rápidamente sus fichas y, este lunes, Yanina Latorre reveló quién será el famoso que ocupará su lugar en la competencia gastronómica.
En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora comenzó a dar pistas sobre el nuevo integrante del reality antes de revelar su identidad. "Hoy fue a hacer la foto, no sé si ya lo publicaron", comenzó diciendo y luego describió al reemplazante: "Es un hombre"; "Canta"; "Tiene su mundo de la música"; "Fue protagonista de novelas"; "Tiene 54 años"; "Estuvo en pareja con actrices conocidas"; "Es una figura"; entre otras características.
Finalmente, Latorre confirmó que se trata de Mike Amigorena, quien ya habría tenido conversaciones con la producción anteriormente. "Le gusta cocinar, lo buscaron al principio un montón y hoy Telefe decidió a la tarde que se iba del todo este chico L-Gante y van a tener a Mike Amigorena, que tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien, lo buscaron mucho al principio y él no quiso y hoy lo convencieron", contó.
La incorporación se produce después de que L-Gante quedara afuera del proyecto a pocos días del comienzo de las grabaciones. Según pudo confirmar PrimiciasYa, las negociaciones entre el músico y la producción finalmente no llegaron a buen puerto y hubo diferencias relacionadas con las condiciones de contratación, incluida la cuestión económica. Desde la señal de las pelotitas señalaron que "no se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada".
En paralelo, también circularon otras versiones sobre los motivos de su salida. Paula Varela contó en Intrusos (América TV) que el cantante había faltado a la foto oficial y a otras citaciones de la producción, y mencionó un supuesto problema personal y de salud. Sin embargo, la periodista evitó confirmar una causa específica y no puso un diagnóstico sobre la situación.
En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre la salida de Elián “L-Gante” Valenzuela de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya está en plena grabación con vistas a su estreno en octubre. Al principio se mencionó que la incompatibilidad entre sus shows musicales y las largas jornadas de filmación del ciclo conducido por Wanda Nara habría sido el motivo.
No obstante, la confirmación oficial llegó directamente desde el canal. A través de su cuenta de prensa en X, Telefe emitió un comunicado que despejó cualquier duda: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", expresaron desde el perfil institucional.
El anuncio se conoció luego de que trascendieran las verdaderas razones de la baja, que en un primer momento se intentaron desligar de la explicación vinculada a superposición de compromisos. La producción del reality, junto con Telefe, resolvió excluir al cantante de la lista de 24 figuras ya confirmadas, entre ellas Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort y Julieta Nair Calvo.
Con la salida de L-Gante ya ratificada, la incógnita pasa ahora por quién ocupará el lugar vacante entre los famosos que se pondrán el delantal en esta nueva temporada, que contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como jurados.
Lo cierto es que, más allá del comunicado institucional, en las últimas horas se conocieron detalles adicionales sobre lo que realmente habría motivado la decisión de apartarlo del certamen.