Bomba en MasterChef Celebrity: quién es la figura que reemplazará a L-Gante

En paralelo, también circularon otras versiones sobre los motivos de su salida. Paula Varela contó en Intrusos (América TV) que el cantante había faltado a la foto oficial y a otras citaciones de la producción, y mencionó un supuesto problema personal y de salud. Sin embargo, la periodista evitó confirmar una causa específica y no puso un diagnóstico sobre la situación.

Cuál es la verdad detrás de la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity

En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre la salida de Elián “L-Gante” Valenzuela de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya está en plena grabación con vistas a su estreno en octubre. Al principio se mencionó que la incompatibilidad entre sus shows musicales y las largas jornadas de filmación del ciclo conducido por Wanda Nara habría sido el motivo.

No obstante, la confirmación oficial llegó directamente desde el canal. A través de su cuenta de prensa en X, Telefe emitió un comunicado que despejó cualquier duda: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", expresaron desde el perfil institucional.

El anuncio se conoció luego de que trascendieran las verdaderas razones de la baja, que en un primer momento se intentaron desligar de la explicación vinculada a superposición de compromisos. La producción del reality, junto con Telefe, resolvió excluir al cantante de la lista de 24 figuras ya confirmadas, entre ellas Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort y Julieta Nair Calvo.

Con la salida de L-Gante ya ratificada, la incógnita pasa ahora por quién ocupará el lugar vacante entre los famosos que se pondrán el delantal en esta nueva temporada, que contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como jurados.

Lo cierto es que, más allá del comunicado institucional, en las últimas horas se conocieron detalles adicionales sobre lo que realmente habría motivado la decisión de apartarlo del certamen.