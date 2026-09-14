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Manuel Ibero demandará a Zoe Bogach y reveló qué espera de ella: "Solo quiero..."

Tras los fuertes cruces que protagonizaron, Manuel Ibero confirmó que iniciará acciones legales contra Zoe Bogach y explicó qué espera de ella.

14 sept 2026, 18:56
manuel y zoe gh
manuel y zoe gh

La historia entre Manuel Ibero y Zoe Bogach sumó un nuevo capítulo, esta vez con la posibilidad de terminar en la Justicia. Tras varias semanas de cruces públicos y declaraciones luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, el joven decidió dar un paso más y confirmó que ya puso el tema en manos de sus abogados.

En una entrevista con DGO stream, Ibero explicó que tomó la determinación de iniciar acciones legales contra su expareja por los dichos que ella habría realizado públicamente sobre él. "Estoy iniciando acciones legales contra mi expareja, la anterior. Yo no hablaba de Zoe por respeto a Lola, ahora ya puedo hablar. Me difamó por todos lados y después me mandaba mensajes diciéndome que me extrañaba", comenzó contando el exparticipante.

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Según relató, uno de los episodios que más lo habría molestado ocurrió durante una participación de Bogach en el stream de Martín Cirio. Allí, de acuerdo con su versión, la joven habría realizado fuertes acusaciones en su contra: "Fue al stream de Martín Cirio a decir que yo era un posible femicida, que tenía ETS... me parece una locura justificar eso. Yo voy a iniciar acciones legales por difamación, hostigamiento y acoso cibernético. Ella contó tantas mentiras de mí, que yo no tengo problemas de hablar con la verdad".

Pero el exparticipante de Gran Hermano no se quedó únicamente con sus acusaciones y también hizo referencia a una supuesta situación judicial que involucraría a Bogach. "Encima creo que tiene una causa penal abierta, porque me llegó la notificación porque no la podían contactar y tiene una causa penal por publicitar casinos ilegales", aseguró Ibero, en medio de sus declaraciones.

Por último, el joven dejó en claro qué busca con la medida que decidió tomar y aseguró que su intención no estaría relacionada con una compensación económica. "Yo ya estoy hablando con un abogado, no quiero plata ni nada, solo quiero que haga un video diciendo la verdad de las cosas y no tengo problema que diga que le fui infiel porque eso lo asumí yo, pero todas las otras cosas no", remarcó.

Cómo son los picantes mensajes que le mandaba Zoe Bogach a Manuel Ibero tras su separación

La ruptura entre Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski, confirmada en redes sociales, derivó en una inesperada reacción de Zoe Bogach, quien volvió a hablar de su ex y generó un cruce mediático.

En ese marco, el exparticipante de Gran Hermano decidió romper el silencio y responderle a su expareja con declaraciones filosas.

El joven mostró conversaciones de WhatsApp que Zoe le enviaba después de la separación, destacando que incluso mandaba fotos de visualización única y lo llamaba repetidamente.

"Esto nunca lo conté. Después de todo lo que hizo mi expareja, me la crucé dos o tres veces en un boliche y me mandaba fotos. Ella estaba medio en pedo y me mandaba ‘te extraño’ después de haberme difamado en todos lados", relató Ibero en Resumido.

Luego agregó: "Es la primera vez que lo cuento, tengo los screen, y creo que desactiva todas las cosas de las que me trató", sostuvo el ex Gran Hermano.

"Salió en todos los streams a difamarme y después me cruzaba en los boliches y me mandaba fotos de una vez bombita, pero una se le chispoteó y llegué a sacarle captura de pantalla", continuó.

Al mostrar su celular en cámara, remarcó: "Esto es del 8 de noviembre del año pasado y tengo como 20 llamadas de una noche".

En ese sentido, Ibero aclaró que eligió no contestarle por respeto a Lola y que no piensa retomar ningún vínculo con Zoe Bogach.

"Desde que me separé y vi todo lo que hizo ella yo no quise saber más nada", explicó. Y cerró con firmeza: "Me lo guardé porque sabía que tenía las de perder siempre porque mi voz no valía y también estaba con Lola y me parecía que no daba por ella pero ahora ya le puedo contestar tranquilo".

     

 

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