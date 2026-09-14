Manuel Ibero demandará a Zoe Bogach y reveló qué espera de ella: "Solo quiero..."

Por último, el joven dejó en claro qué busca con la medida que decidió tomar y aseguró que su intención no estaría relacionada con una compensación económica. "Yo ya estoy hablando con un abogado, no quiero plata ni nada, solo quiero que haga un video diciendo la verdad de las cosas y no tengo problema que diga que le fui infiel porque eso lo asumí yo, pero todas las otras cosas no", remarcó.

Cómo son los picantes mensajes que le mandaba Zoe Bogach a Manuel Ibero tras su separación

La ruptura entre Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski, confirmada en redes sociales, derivó en una inesperada reacción de Zoe Bogach, quien volvió a hablar de su ex y generó un cruce mediático.

En ese marco, el exparticipante de Gran Hermano decidió romper el silencio y responderle a su expareja con declaraciones filosas.

El joven mostró conversaciones de WhatsApp que Zoe le enviaba después de la separación, destacando que incluso mandaba fotos de visualización única y lo llamaba repetidamente.

"Esto nunca lo conté. Después de todo lo que hizo mi expareja, me la crucé dos o tres veces en un boliche y me mandaba fotos. Ella estaba medio en pedo y me mandaba ‘te extraño’ después de haberme difamado en todos lados", relató Ibero en Resumido.

Luego agregó: "Es la primera vez que lo cuento, tengo los screen, y creo que desactiva todas las cosas de las que me trató", sostuvo el ex Gran Hermano.

"Salió en todos los streams a difamarme y después me cruzaba en los boliches y me mandaba fotos de una vez bombita, pero una se le chispoteó y llegué a sacarle captura de pantalla", continuó.

Al mostrar su celular en cámara, remarcó: "Esto es del 8 de noviembre del año pasado y tengo como 20 llamadas de una noche".

En ese sentido, Ibero aclaró que eligió no contestarle por respeto a Lola y que no piensa retomar ningún vínculo con Zoe Bogach.

"Desde que me separé y vi todo lo que hizo ella yo no quise saber más nada", explicó. Y cerró con firmeza: "Me lo guardé porque sabía que tenía las de perder siempre porque mi voz no valía y también estaba con Lola y me parecía que no daba por ella pero ahora ya le puedo contestar tranquilo".