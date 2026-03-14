Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto costará viajar desde este lunes 16 de marzo

0 a 3 kilómetros: $700

3 a 6 kilómetros: $779,78

6 a 12 kilómetros: $839,86

12 a 27 kilómetros: $899,99

Más de 27 kilómetros: $959,71

En el caso de quienes utilicen tarjetas SUBE sin nominalizar, el costo será considerablemente mayor. Las tarifas oscilarán entre $1113 y $1525,94, según la distancia recorrida.

Qué líneas de colectivo aumentan en el AMBA

El incremento alcanza a 104 líneas nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del Gran Buenos Aires. Entre ellas se encuentran algunas de las más utilizadas del sistema:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Diferencias de tarifas entre Nación, Provincia y Ciudad

El aumento se produce en un contexto en el que también subieron los boletos de colectivos administrados por otras jurisdicciones del AMBA.

Aumentos colectivos 1.jpg El incremento será del 7,6% y corresponde al último tramo del ajuste total de 41,46% dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación.

A comienzos de marzo:

Las líneas de la provincia de Buenos Aires registraron una suba del 4,9%.

Las líneas que operan solo dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 5,1%.

Desde 2025, las tarifas del transporte público se ajustan mensualmente según la inflación más un adicional del 2%. Pese al nuevo incremento, todavía existen diferencias entre los cuadros tarifarios del AMBA.

Las líneas que dependen del gobierno bonaerense de Axel Kicillof tienen en marzo un boleto mínimo de $832,57, lo que implica una brecha superior al 18% respecto de las líneas nacionales.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el boleto mínimo es de $681,85. Con el aumento del 16 de marzo, las líneas nacionales pasarán a ser hasta un 2,6% más caras que las que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño.

El próximo ajuste tarifario para los colectivos de jurisdicción provincial y porteña está previsto para el 1° de abril.