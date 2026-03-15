Con Wanda Nara y Mauro Icardi fuera del país, sus hijas viajaron a Rosario para un evento especial
Con Wanda Nara y Mauro Icardi en el exterior, las niñas participaron de un importante encuentro en la ciudad santafesina junto a distintos integrantes de la familia paterna.
15 mar 2026, 20:30
Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron a Rosario y participaron de un importante evento
Mientras Wanda Nara disfruta de unos días de descanso en las Islas Maldivas junto a su pareja, Martín Migueles, Mauro Icardi continúa instalado en Turquía con la China Suárez. En ese contexto, las hijas que el futbolista y la empresaria tuvieron durante su relación vivieron un especial reencuentro familiar en la Argentina.
Las niñas viajaron a Rosario para asistir al casamiento de su tío Guido Icardi, hermano del delantero del Galatasaray. Allí compartieron la celebración con distintos integrantes de la familia paterna en un evento que reunió a varios de sus seres queridos.
Durante su estadía en la ciudad santafesina, las pequeñas estuvieron acompañadas por su abuela Nora Colosimo. También formaron parte del festejo su abuelo Juan Icardi y su bisabuela, además de otros familiares como Juan Jesús y Aldana Icardi, hermanos del futbolista.
La presencia de las niñas en el evento familiar se dio después de que, días antes del casamiento, Guido visitara Buenos Aires. En ese viaje, además de brindar algunas entrevistas, pasó por la casa de Wanda Nara, donde pudo conocer personalmente a sus sobrinas y entregarles las invitaciones para la boda.
En ese mismo contexto, el hermano del futbolista contó que también había invitado a Mauro Icardi a la celebración. Sin embargo, reveló que el delantero no respondió al mensaje en el que le había enviado la invitación.
A pesar de los conflictos familiares que se hicieron públicos en los últimos meses, Wanda Nara siempre dejó en claro que desea que sus hijas mantengan el vínculo con la familia paterna. Especialmente con su abuelo Juan y con su bisabuela, quienes también dijeron presente en el casamiento realizado en Rosario.
Cómo fue el tenso cruce entre las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi en LAM
Durante el desfile de la diseñadora Ivana Picallo coincidieron Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi.
Según mostraron en en LAM (América TV), ambas conversaban distendidas junto a la anfitriona del evento cuando apareció una cronista del programa.
Lejos de evitar la cámara, las dos letradas optaron por mostrarse cordiales y hasta se saludaron con un beso frente a las cámaras, pese a los cruces que vienen manteniendo públicamente por el escandaloso proceso judicial.
Durante el intercambio, además, surgió un dato clave sobre el avance del expediente. “Sale el 25 de marzo”, afirmó Ana Rosenfeld al referirse al divorcio entre Wanda e Icardi.
A su lado, Elba Marcovecchio respondió con tono irónico: “Por ahí, por ahí”, dejando entrever que el proceso podría resolverse en una fecha cercana.
"Ella se está haciendo la buena, pero tenemos mucho que hablar”, picanteó Marcovecchio, generando la inmediata reacción de Rosenfeld, quien celebró que su colega no hubiera apelado el reclamo de alimentos.
“¡Mirá qué divertido, te lo voy a apelar!”, disparó la abogada del futbolista del Galatasaray. Y Rosenfeld fue tajante:“Los que apelan alimentos no merecen mi respeto”.
El cruce siguió a pura ironía: “Se les caen varios años de experiencia”, deslizó desafiante Marcovecchio, mientras que Rosenfeld retrucó con orgullo: “Yo tengo 51, ¿y vos?”. “Yo, por suerte, no”, contestó firme Elba.