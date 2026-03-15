Giro inesperado en la herencia de Jorge Lanata: el sorpresivo pedido de las hijas a Elba Marcovecchio

Sin embargo, según detallaron en el ciclo, Marcovecchio finalmente decidió no aceptar la propuesta de asumir la administración de los bienes.

“Elba no quiso aceptar ser la administradora y lo que hizo es proponer a quien administró los bienes durante la internación de Jorge Lanata, ese hombre es quien va a llevar adelante la herencia”, explicó.

Durante el programa también revelaron un episodio que habría impactado especialmente en Marcovecchio y que, según deslizaron, podría explicar parte de su reacción ante el ofrecimiento.

“El pasado 18 de enero, Elba pasó una situación muy fea que no había trascendido hasta ahora. Llegó a su casa y se encontró que en la puerta de su departamento había bolsas con ropa y pertenencias que estaban en la casa (de Lanata) en Punta del Este", contó Debarbieri y en la misma línea agregó: "Como esa casa se alquiló durante todo el verano lo que hicieron es poner las cosas de Elba en bolsas y, sin avisarle, se las dejaron en la puerta”.

De acuerdo con lo que informó la periodista, ese episodio habría profundizado el malestar entre las partes. “Entonces a Elba le llama la atención que le ofrezcan que sea la administradora de la herencia cuando en realidad todas las cosas que han hecho las hijas con ella, en el último tiempo, fueron malas", concluyó.

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Por qué renunció la abogada de Elba Marcovecchio, Guadalupe Guerrero, en medio de la sucesión por la herencia de Jorge Lanata

En medio del proceso de sucesión de los bienes de Jorge Lanata, también se conoció otro movimiento que generó repercusiones. La periodista Fernanda Iglesias difundió un documento que muestra la renuncia de Guadalupe Guerrero, amiga y socia de Elba Marcovecchio, a la defensa legal de la abogada en la causa vinculada a la herencia del periodista.

La información despertó todo tipo de especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas. Sin embargo, en Infama (América TV) intentaron llevar algo de claridad sobre la situación.

“La gente del entorno de Elba me cuenta que era algo pautado desde el inicio. Ella es también su propia abogada solo que no estaba emocionalmente bien como para afrontar todo esto sola y por eso, Guadalupe se sumó", explicó Cora Debarbieri.

Además, la periodista aseguró que la relación entre ambas no se habría visto afectada por esta decisión. "La amistad sigue intacta y no hubo nada puntual para esa salida", agregó.

De todos modos, no todos en el programa coincidieron con esa versión. El periodista Santiago Sposato aportó otra mirada sobre lo ocurrido y deslizó que el vínculo entre las abogadas podría no atravesar su mejor momento.

“A mi me dicen que las cosas entre ellas no estarían del todo bien. Hubo algunas cosas que a Elba no le gustaron, de cómo Guadalupe manejó las cosas y por eso, llegaron a esta decisión", aseguró.

En esa línea, Sposato sugirió que, más allá del vínculo profesional, Marcovecchio habría quedado disconforme con el desempeño de su colega en medio del complejo proceso judicial.

Según su versión, Elba habría sentido que su socia no defendió sus intereses como esperaba y, por ese motivo, decidió apartarla de la causa vinculada a la herencia del reconocido periodista.