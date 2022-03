Aumentaron los casos de tuberculosis en Catamarca: ¿qué es esta enfermedad, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?

tuberculosis.jpg En el macro del Día Mundial de la Tuberculosis (TB), la provincia de Catamarca dio a conocer un aumento de casos de la enfermedad

¿Qué es la tuberculosis?

“La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La misma suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo.

"Esta enfermedad se propaga a través del aire y de persona a persona cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla se contagia por las gotitas de saliva”, explicó la doctora Monge.

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un 10% de probabilidades de enfermar de tuberculosis a lo largo de la vida. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunológico está dañado, como ocurre en casos de la infección por el VIH, malnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco. La tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas con VIH.

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Es decir, que están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección.

pulmones-tuberculosis.webp La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis

Tuberculosis: ¿cómo se transmite?

Una persona con tuberculosis, que no esté en tratamiento, puede contagiar a otras personas al estornudar, toser o escupir. Al hacerlo, elimina bacterias al aire que pueden entrar a los pulmones de otras personas. Alcanza con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada.

Cuando la persona enferma se encuentra haciendo tratamiento no contagia a otras personas. La tuberculosis no se contagia por compartir el mate, cubiertos, vasos, etc. con una persona enferma.

A lo largo de un año, una persona con tuberculosis puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto cercano. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de las personas con tuberculosis mueren.

tb.png

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis dependen del área del cuerpo donde se estén multiplicando las bacterias de la tuberculosis. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones. La enfermedad de tuberculosis en los pulmones puede causar síntomas como los siguientes:

Tos intensa que dura 3 semanas o más

intensa que dura 3 semanas o más Dolor en el pecho

Tos con sangre o esputo (flema que sale desde el fondo de los pulmones)

Otros síntomas de la enfermedad de tuberculosis son: