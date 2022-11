Baby Etchecopar se metió en la polémica con la serie de Guillermo Francella: "Hay que ser muy ignorante..."

“El sindicato de encargados le hizo un repudio a Francella. Ahí me puse a pensar que somos un país de resignados porque fuimos perdiendo el humor. No podés cagarte de risa en un programa o un colectivo, de a poco nos fueron limando por el ‘con eso no jodas’. Nos fuimos resignando a comprar los productos que le canta el culo al Presidente”. “El sindicato de encargados le hizo un repudio a Francella. Ahí me puse a pensar que somos un país de resignados porque fuimos perdiendo el humor. No podés cagarte de risa en un programa o un colectivo, de a poco nos fueron limando por el ‘con eso no jodas’. Nos fuimos resignando a comprar los productos que le canta el culo al Presidente”.

"Nos resignamos a ver a la primera dama en la revista Hola mientras hay un país que se caga de hambre. Esa mujer que se cagó en todos nosotros e hizo la fiesta de Olivos y la esposa de ese señor que regaló las vacunas a sus amigos".

"Nos acostumbramos a Cristina basureándonos con el dedo. A Alberto Fernández haciendo montoncito y tratándonos de estúpidos. Nos fuimos acostumbrando a no cruzar la 9 de julio, nos fuimos acostumbrando a no usar reloj porque te roban".

"Nos fuimos acostumbrado a vivir como el culo y es el gran problema de la Argentina. No sé si el problema es económico o moral".

"Nos acostumbramos a cosas atroces, a antes de decir un chiste hay que ver si Donda no está atrás. Nos fuimos acostumbrando a grandes porquerías que nos hacen asentir incómodos porque en un país libre no tenés que acostumbrar a eso".

