BetWarrior refuerza su compromiso con la experiencia del usuario: atención las 24 horas

El segundo pilar, los pagos más rápidos, responde a una de las principales demandas de los usuarios de plataformas de apuestas. BetWarrior busca diferenciarse en el mercado local al garantizar que las transacciones de retiro de fondos se procesen con la mayor celeridad posible, eliminando tiempos de espera innecesarios y brindando tranquilidad a sus usuarios.

El respaldo de una marca segura y responsable

La campaña refuerza el posicionamiento de BetWarrior como una marca legal y segura, que opera bajo la licencia de la provincia de Mendoza y cumple con todas las normativas regulatorias locales. Este aspecto es crucial en un contexto donde la industria del juego online enfrenta el desafío constante del juego ilegal.

BetWarrior es miembro activo de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA), desde donde trabaja de forma mancomunada con otros operadores para combatir las plataformas ilegales y promover el juego seguro y regulado.

Crecimiento regional y compromiso con el mercado argentino

El lanzamiento de esta campaña en Mendoza se enmarca dentro de la estrategia de expansión y consolidación de BetWarrior en Argentina. Recientemente, abrió operaciones reguladas en La Rioja, Salta, Neuquén y Chubut, que se suman a Buenos Aires (ciudad y provincia).

A nivel internacional, la empresa avanza con sus planes de replicar el éxito argentino en mercados como Brasil y Perú, donde ya ha obtenido licencias para operar. No obstante, la compañía ha reafirmado que su crecimiento en otros países no significará descuidar el negocio en Argentina, sino que continuará buscando oportunidades para expandirse a nuevas provincias que se sumen a la regulación del juego online.

BetWarrior es sponsor oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la Confederación Argentina de Hockey (CAH), patrocinios que refuerzan su imagen de marca nacional y su compromiso con el deporte local.