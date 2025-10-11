A 15 días de las elecciones y sin un candidato claro de LLA, Milei apuesta a la ayuda de Trump para evitar una catástrofe electoral

Retomaría la campaña bonaerense, junto a Karen Reichardt y Diego Santilli, este sábado en San Isidro.

Javier Milei al frente de la campaña. Ante la imposibilidad de reimprimir las boleetas para sacar la cara de Espert, el gobierno hace campaña con el presidente como el prinncipal elector. Foto LLA

En ese clima de total incertidumbre y una fuerte caída en las encuestas, el Presidente parte este lunes a Washington acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en busca de un nuevo espaldarazo de Donald Trump y el Tesoro que lo ayude a salir del clima de confusión en que quedó envuelto su partido

El acuerdo de los términos del salvataje de Trump y del Tesoro a Milei se terminó de sellar el martes en la Casa Rosada, durante una cumbre secreta entre los asesores políticos de ambos presidentes: Santiago Caputo recibió durante más de una hora al influyente Barry Bennett en su despacho del primer piso de Balcarce 50.

Y horas después, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, anunció la confirmación del Swap y la intervención en la compra de pesos con dólares frescos del Fondo de Estabilización estadounidense, a través de varios bancos privados, en el mercado cambiario porteño.

Los anuncios que harán Milei y Trump en la Casa Blanca

nyt milei y Trump

Será un viaje breve pero intenso. Milei y su comitiva, que además de Toto Caputo integrarán la hermana del presidente, Karina Milei y el canciller Gerardo Werthein, parte este el lunes desde Buenos Aires.

Milei estará abocado todo el martes 14 con agenda de actividades junto a Trump en la Casa Blanca. en otra señal de fuerte apoyo político, Trump alojará en la residencia oficial en el marco de lo que será “una visita de Estado”.

Ambos presidentes darán una conferencia conjunta en la que darán detalles del paquete de ayuda y otros acuerdos geopolíticos estratégicos que le interesan a Estados Unidos a cambio de la ayuda financiera, que según desmiente, no es un rescate.

Se trata de acuerdos de cooperación en ejercicios militares conjuntos que se iniciarán el 20 de octubre con el desembarco de tropas estadounidenses en puertos argentinos de Ushuaia, Bahía Blanca y Mar del Plata; un acuerdo comercial con baja de aranceles recíprocos para las exportaciones, y el desembarco de empresas estadounidenses para la producción y exportación de energía bajo el regimen del RIGI, que incluiría concesiones para empresas estadounidenses en el desarrollo del plan nuclear argentino y la explotación en minería, sobre todo de uranio y tierras raras.

Informarán como se aplicará el Swap de U$$ 20.000 millones para contener una eventual corrida cambiaria

Como anticipo de esos anuncios, Milei culminó esta semana con un anuncio de inversión de hasta 25.000 millones de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que anunció la construcción de Stargate Argentina, con el objetivo de transformar a Argentina en el nuevo hub de Inteligencia Artificial.

Francos y la polémica con Bessent

Guillermo Francos

“Argentina es un faro en América Latina. Milei vendrá al despacho Oval el próximo martes y él está comprometido en sacar a China de Argentina”, dijo Bessent en declaraciones televisivas.

Guillermo Francos, para evitar una crisis diplomática con China tuvo que salir a dar explicaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976648117438353495&partner=&hide_thread=false President @JMilei is trying to break 100 years of bad cycles in Argentina. He is a great ally of the U.S. and we look forward to his Oval Office visit next week. We do not want another failed or China-led state in Latin America. Stabilizing Argentina is America First. pic.twitter.com/UZEotUlaA9 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 10, 2025

Francos aclaró que la de Bessent "es una frase que hay que relativizar por el contexto" que necesita justificar internamente la inédita ayuda a Milei en medio del proceso electoral.

"Argentina tiene con China relaciones comerciales que las seguirá teniendo porque es un comprador de productos de nuestro país, después otra cosa son las relaciones políticas, que supongo tendrá más que ver con la preocupación geopolítica de los EE. UU.", aclaró Francos el viernes en lo que generó más confusión sobre el nivel de los anuncios que se conocerán el martes desde el Salón Oval.

¿Podrá Milei hacer equilibrio entre Xi Jinping y Trump? ¿Entre los pedidos de EE.UU. figura cortar el acuerdo del swap que ofreció China, o podrá convivir con ambas potencias a la vez?.

Son algunas de las preguntas que Milei hasta ahora evitó responder, pero podría dar señales concretas el martes junto a Trump desde la Casa Blanca.

evolución del riesgo país el jueves tras el anuncio de rescate de Scott Bessent. Foto X

Milei regresará el miércoles a Buenos Aires para continuar al frente de la campaña electoral, ya que toda la ayuda de EE.UU. está atada a un triunfo electoral del oficialismo en las legislativas del 26 de octubre, según hicieron saber tanto el titular del Tesoro, Scott Bessent como el FMI, a través de Kristalina Georgieva.