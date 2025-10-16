Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

Para ello, el spot combina novedosas tecnologías de Stage Craft, animación con IA y una estética pop que unen tradición y renovación en una propuesta fiel al ADN de la marca.

Susana Giménez

Una marca con historia que sigue creciendo

Con esta acción, Secco refuerza su posicionamiento como una marca argentina con más de 90 años de trayectoria, que apuesta a la innovación sin perder su identidad. La campaña busca conectar con el público desde la emoción, recordando que lo auténtico —como las historias que perduran— siempre se comparte.

El spot puede verse en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=omsphy5np5g

