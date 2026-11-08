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Javier Milei
Papa León XIV
CADENA NACIONAL

"Me alegra ver a todo el arco político": el discurso de Milei ante León XIV en el Palacio Libertad

En su discurso de bienvenida al pontífice, el presidente destacó la presencia de representantes de distintos espacios políticos y llamó a recuperar los valores compartidos.

Milei pidió dejar de lado las diferencias políticas durante la visita de León XIV y recordó el legado de Francisco. (Foto: Reuters).

Milei pidió dejar de lado las diferencias políticas durante la visita de León XIV y recordó el legado de Francisco. (Foto: Reuters).

El presidente Javier Milei agradeció la presencia de representantes de distintos sectores políticos y sociales en el acto de recepción al papa León XIV, realizado en el Palacio Libertad. Durante su discurso, transmitido por cadena nacional ante autoridades de los tres poderes del Estado, representantes religiosos y miembros del cuerpo diplomático, el mandatario destacó la participación de dirigentes de diferentes fuerzas políticas y sostuvo que la visita del pontífice representa una oportunidad para fortalecer los valores compartidos.

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"Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", expresó Milei al comienzo de su intervención. En esa línea, consideró que la presencia de León XIV constituye un acontecimiento que interpela tanto a los católicos como a personas de otras creencias y a quienes no profesan ninguna religión.

Milei recordó al papa Francisco y lo definió como

Milei recordó al papa Francisco y lo definió como "el argentino más importante de la historia". (Foto: Presidencia)

El jefe de Estado planteó que la llegada del Papa debe servir para recuperar aquello que une a los argentinos y dejar en un segundo plano las divisiones partidarias. Según afirmó, el paso del pontífice por el país permite reconocer que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

El recuerdo de Francisco y su legado

Uno de los momentos centrales del mensaje estuvo dedicado a Francisco, fallecido el año pasado. Milei lo definió como "el argentino más importante de la historia" y destacó que fue el primer Papa latinoamericano.

"Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo", manifestó el Presidente al recordar a Jorge Bergoglio. También resaltó su generosidad y sostuvo que su influencia no se limita a la comunidad católica, sino que forma parte de la memoria colectiva de la Argentina.

En ese sentido, afirmó que Francisco seguirá presente tanto entre quienes comparten la fe cristiana como en la historia del país. "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", expresó.

La espiritualidad, la libertad y los valores de Occidente

En otro tramo de su exposición, Milei se refirió a la importancia de la espiritualidad en la vida social. Sostuvo que la fe permite reconocer principios que están por encima de los intereses individuales y funciona como una guía para orientar las conductas hacia el bien común.

El mandatario señaló que la prohibición de matar protege la vida, mientras que la de robar resguarda la propiedad. A partir de esa lectura, ubicó a la libertad entre los principios fundamentales que, según su planteo, sostienen la Constitución Nacional y las democracias occidentales.

Además, hizo referencia a la tradición constitucional argentina y a Mamerto Esquiú, a quien destacó por su defensa de la Constitución de 1853 como instrumento fundamental para organizar la vida nacional y garantizar las libertades.

En su discurso de bienvenida al pontífice, el presidente destacó la presencia de representantes de distintos espacios políticos. (Foto: Reuters)

En su discurso de bienvenida al pontífice, el presidente destacó la presencia de representantes de distintos espacios políticos. (Foto: Reuters)

El rol del Estado y la responsabilidad hacia las próximas generaciones

En la parte final del discurso, el Presidente trasladó esas definiciones al ámbito de la gestión pública. Sostuvo que quienes ocupan cargos estatales deben gobernar para el conjunto de la sociedad y tomar decisiones que contemplen no solo las necesidades actuales, sino también las de las generaciones futuras.

Para explicar esa concepción, utilizó la expresión "equilibrio general intertemporal". Según detalló, se trata de evitar medidas que favorezcan a determinados sectores en el presente a costa de otros ciudadanos o de quienes todavía no nacieron.

Milei cerró su intervención con un mensaje sobre la construcción de un proyecto de país con bases sólidas y duraderas. En ese marco, habló de construir "una misma casa" para quienes la levantaron, quienes la habitan actualmente y quienes deberán recibirla en el futuro.

Finalmente, agradeció la presencia de León XIV en la Argentina y le pidió al pontífice que rece por el país.

En pocas palabras

  • Recepción al Papa: El presidente Javier Milei agradeció la presencia de diversos sectores políticos y sociales en el acto de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad.
  • Valores compartidos: Milei destacó la visita como una oportunidad para fortalecer los valores comunes y superar las diferencias partidarias, citando la frase "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".
  • Legado de Francisco: El mandatario recordó al papa Francisco como "el argentino más importante de la historia" y resaltó su influencia en la memoria colectiva del país.
Resumen generado por Thinkindot AI
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