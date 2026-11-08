"Me alegra ver a todo el arco político": el discurso de Milei ante León XIV en el Palacio Libertad

"Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo", manifestó el Presidente al recordar a Jorge Bergoglio. También resaltó su generosidad y sostuvo que su influencia no se limita a la comunidad católica, sino que forma parte de la memoria colectiva de la Argentina.

En ese sentido, afirmó que Francisco seguirá presente tanto entre quienes comparten la fe cristiana como en la historia del país. "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", expresó.

La espiritualidad, la libertad y los valores de Occidente

En otro tramo de su exposición, Milei se refirió a la importancia de la espiritualidad en la vida social. Sostuvo que la fe permite reconocer principios que están por encima de los intereses individuales y funciona como una guía para orientar las conductas hacia el bien común.

El mandatario señaló que la prohibición de matar protege la vida, mientras que la de robar resguarda la propiedad. A partir de esa lectura, ubicó a la libertad entre los principios fundamentales que, según su planteo, sostienen la Constitución Nacional y las democracias occidentales.

Además, hizo referencia a la tradición constitucional argentina y a Mamerto Esquiú, a quien destacó por su defensa de la Constitución de 1853 como instrumento fundamental para organizar la vida nacional y garantizar las libertades.

En su discurso de bienvenida al pontífice, el presidente destacó la presencia de representantes de distintos espacios políticos. (Foto: Reuters)

El rol del Estado y la responsabilidad hacia las próximas generaciones

En la parte final del discurso, el Presidente trasladó esas definiciones al ámbito de la gestión pública. Sostuvo que quienes ocupan cargos estatales deben gobernar para el conjunto de la sociedad y tomar decisiones que contemplen no solo las necesidades actuales, sino también las de las generaciones futuras.

Para explicar esa concepción, utilizó la expresión "equilibrio general intertemporal". Según detalló, se trata de evitar medidas que favorezcan a determinados sectores en el presente a costa de otros ciudadanos o de quienes todavía no nacieron.

Milei cerró su intervención con un mensaje sobre la construcción de un proyecto de país con bases sólidas y duraderas. En ese marco, habló de construir "una misma casa" para quienes la levantaron, quienes la habitan actualmente y quienes deberán recibirla en el futuro.

Finalmente, agradeció la presencia de León XIV en la Argentina y le pidió al pontífice que rece por el país.