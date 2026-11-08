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El viaje de cinco monjas para ver al papa León XIV terminó con un vuelco en plena ruta

Cinco religiosas protagonizaron un accidente sobre la Ruta Nacional 188, en General Pinto, cuando se dirigían a la ciudad bonaerense para participar de las actividades por la visita del pontífice.

La camioneta terminó volcada sobre la calzada(Foto: gentileza La Lupa Medios)

La camioneta terminó volcada sobre la calzada(Foto: gentileza La Lupa Medios)

Cinco monjas que viajaban hacia Luján para participar de las actividades por la visita del papa León XIV sufrieron un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en el partido bonaerense de General Pinto. La camioneta Renault Kangoo en la que se trasladaban volcó luego de que uno de sus neumáticos se rompiera y la conductora perdiera el control.

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De acuerdo con el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el desperfecto mecánico provocó que el vehículo terminara volcado sobre la calzada. Las cinco ocupantes lograron salir por sus propios medios y, aunque presentaban politraumatismos, ninguna sufrió heridas de gravedad.

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba junto a Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Cómo fue el accidente de las monjas en la Ruta 188

Según la información publicada por medios locales, el vuelco ocurrió cuando las religiosas circulaban por el tramo de la ruta que atraviesa General Pinto. La rotura de uno de los neumáticos hizo que la conductora perdiera el dominio de la Renault Kangoo.

Tras el accidente, las cinco mujeres pudieron abandonar el vehículo sin asistencia. Sin embargo, dos de las pasajeras debieron ser trasladadas para recibir atención médica. Una presentaba un corte y la otra fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto, que implementaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Luján

El accidente ocurrió en medio de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina. El sumo pontífice tiene previsto celebrar una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Se espera que la celebración convoque a miles de fieles de distintos puntos del país, en una de las actividades centrales de su visita apostólica de tres días.

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