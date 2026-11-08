El viaje de cinco monjas para ver al papa León XIV terminó con un vuelco en plena ruta

Tras el accidente, las cinco mujeres pudieron abandonar el vehículo sin asistencia. Sin embargo, dos de las pasajeras debieron ser trasladadas para recibir atención médica. Una presentaba un corte y la otra fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto, que implementaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Luján

El accidente ocurrió en medio de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina. El sumo pontífice tiene previsto celebrar una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Se espera que la celebración convoque a miles de fieles de distintos puntos del país, en una de las actividades centrales de su visita apostólica de tres días.